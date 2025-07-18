Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ile ticari bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söylemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı Avrupa borsalarına da yansıdı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 548,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.441 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.983 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 40.289 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 14.029 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.860 puan seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürse de Trump'ın Hindistan ve Avrupa Birliği (AB) ticari bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söylemesi ile bilanço döneminde büyük oranda tahminlerin üzerinde gerçekleşen şirket ve banka karlılıkları pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak cari işlemler dengesi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, bölgede mayıs ayında 16,2 milyar avro dış ticaret fazlası verildiğini hatırlattı.

Öte yandan Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun, birliğin 2028-2034 dönemi bütçesinin 2 trilyon avroya çıkarılması planını "kabul edilemez" buldu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun bütçe planlarını eleştirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayısta yüzde 1,3 azalan yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda değişmedi. ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 oldu. Piyasa beklentileri de yıllık ÜFE'nin haziranda yüzde 1,2 aylık ise yüzde 0,2 azalması yönündeydi.