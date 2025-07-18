Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

18.07.2025 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın AB ile ticaret anlaşması sinyali Avrupa borsalarında yükselişe neden oldu.

Avrupa borsalarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ile ticari bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söylemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı Avrupa borsalarına da yansıdı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 548,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 24.441 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.983 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 40.289 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 14.029 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.860 puan seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde ABD'nin uyguladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomiye olası etkileri belirsizlik kaynağı olmayı sürdürse de Trump'ın Hindistan ve Avrupa Birliği (AB) ticari bir anlaşmanın mümkün göründüğünü söylemesi ile bilanço döneminde büyük oranda tahminlerin üzerinde gerçekleşen şirket ve banka karlılıkları pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak cari işlemler dengesi verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, bölgede mayıs ayında 16,2 milyar avro dış ticaret fazlası verildiğini hatırlattı.

Öte yandan Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun, birliğin 2028-2034 dönemi bütçesinin 2 trilyon avroya çıkarılması planını "kabul edilemez" buldu. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümeti, AB Komisyonu'nun bütçe planlarını eleştirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayısta yüzde 1,3 azalan yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haziranda değişmedi. ÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 oldu. Piyasa beklentileri de yıllık ÜFE'nin haziranda yüzde 1,2 aylık ise yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz Tülay Hatimoğulları’na ağır suçlama Abdulkadir Selvi ile DEM Parti arasında kriz! Tülay Hatimoğulları'na ağır suçlama
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar 26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar Tutuklu sayısı 20’ye yükseldi Kartalkaya davasında 10. celsede ara karar! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
08:12
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
15:15
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
15:13
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
15:09
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
14:53
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi
14:46
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
Edin Dzeko meydan okudu: Kenara atılacak biri değilim
14:39
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
Ünlü kayakçı, kırmızı halıda poz verdiği sırada kıyafet kazası yaşadı
14:37
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
2 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
14:30
Futbolda devrim gibi karar Penaltı kuralı değişiyor
Futbolda devrim gibi karar! Penaltı kuralı değişiyor
14:27
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış
1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 11:16:31. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.