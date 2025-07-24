Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

24.07.2025 11:17
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ECB'nin faiz kararı ve ABD-AB ticaret görüşmeleri Avrupa borsalarını olumlu etkiliyor.

Avrupa borsalarında ABD'nin diğer ülkelerle ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 553,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 24.464 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 40.756 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 pirimle 14.233 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.888 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,6 kazançla 9.111,36 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret konusunda anlaşmaya yakın olduğu ve AB'den ithalata yüzde 15 tarife uygulayacağına dair haberlerle alış ağırlıklı seyrediyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump İngiltere ile ticaret anlaşması yaptıkları açıklamasında bulundu.

Avrupa'da bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, ECB'nin temmuz toplantısında faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor. Bankanın bir sonraki faiz indirimini eylül ya da aralık ayında yapacağı öngörülüyor.

Analistler, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının, Bankanın gelecek dönemdeki para politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ABD ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinden çıkacak sonuçların da ECB'nin yol haritasında etkili olabileceği ifade etti.

Öte yandan AB'nin Çin'le ticaret görüşmeleri konusunda temasta olduğuna dair haberler de Avrupa piyasalarında risk iştahını artıran faktörler arasında yer aldı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da GFK tüketici güven endeksi yüzde 21,5 puana gerileyerek düşüş kaydetti. Ülkede bileşik PMI 50,3, imalat sanayi PMI yüzde 49,2, hizmet PMI ise 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 49,8 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini aktaran analistler, ECB'nin sonraki toplantılarında parasal genişlemeye devam etmek zorunda kalabileceğini dile getirdi.

Analistler, ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, inşaat izinleri ile konut satışlarının takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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