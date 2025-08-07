Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsalarında, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı öncesinde İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 541,92 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 23.932 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 9.143 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 41.122 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 14.633 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.658 puanda bulunuyor.

Avrupa borsaları açısından BoE'nin faiz kararı, piyasaların odağında yer alıyor.

Bankanın politika faizini 25 baz puan düşürmesi beklenirken, enflasyon konusunda BoE yetkilileri arasında görüş ayrılıkları olabileceği ve bunların bankanın ileriki kararları için belirsizliğe sebep olabileceği öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletkenlere yönelik tarife açıklamaları sonrası Avrupa'da çip sektörü hisselerinde dalgalı seyir hakimken, bu alandaki olası yeni tarife beklentileri Avrupa borsalarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden dolayı ülke sanayisinde ileriki dönemde de talep endişelerinin devam edebileceğini belirtti.

İsviçreli yetkililerin Trump ile ticaret anlaşmasına varmadan ABD'den geri döndüğüne dair haberler sonrasında Avrupa ekonomisine dair endişeler varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaş konusunda bir görüşme ihtimali olduğuna dair haber akışları da küresel piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oldu.

Dün Almanya'da haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 1 azalırken, yıllık yüzde 0,8 arttı. Beklentiler, ülkede fabrika siparişlerinin aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 2,1 artması yönündeydi.

Bugün de Almanya'da sanayi üretimi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 3,6 azaldı.

Analistler, ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerinden dolayı ülke sanayisinde ileriki dönemde de talep endişelerinin devam edebileceğini söyledi.

Bugün, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ve BoE Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.