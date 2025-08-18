Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

18.08.2025 10:57
Zelenskiy-Trump görüşmesine dair belirsizliklerle Avrupa borsalarında satış ağırlıklı seyir devam ediyor.

Avrupa borsaları, bugün Washington'da yapılacak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine dair belirsizliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 552,84 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.293 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 42.595 puandan işlem görüyor.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 15.223 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.904 puanda seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 kazançla 9.144 puanda bulunuyor.

Trump ve Zelenskiy bugün Washington'da bir araya gelecek. Görüşmeye Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının katılması bekleniyor.

Analistler, görüşmede alınacak kararların barış sürecine zemin hazırlayabileceğini belirterek, gelecek açıklamaların bölge endekslerindeki savunma sanayisi hisselerinde oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte dün, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Zelenskiy ile Brüksel'de yaptıkları görüşmenin ardından uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini söyledi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

