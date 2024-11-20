Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa borsaları pozitif bir trend izlerken, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları bekleniyor.

20.11.2024 12:17
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Avrupa borsalarında pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 yükselişle 503,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 19.203 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 8.111 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.447 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 kazançla 7.275 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 11.665 puandan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir devam ederken, gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalara çevrildi.

İngiltere'de ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6 yıllık bazda da yüzde 2,3 yükselişle beklentilerin üzerinde arttı.

Almanya'da ise ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 artış kaydederek tahminleri geride bırakırken, yıllık bazda yüzde 1,1 azalışla öngörülere paralel gerçekleşti.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı ve ECB yetkililerinin açıklamaları yakından takip edilmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayındaki toplantısında 25 baz puan indirmesine "kesin" gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, bugün ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş Devam Ediyor - Son Dakika

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