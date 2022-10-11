Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı

11.10.2022 09:13
Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle sobacılar, iş yerlerinin önünü görücüye açtı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle sobacılar, iş yerlerinin önünü görücüye açtı. Yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı çekilirken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı. Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına her geçen gün düşmesiyle, yarım asırdır Yanık Çarşı'daki Sobacılar Sokağı'nda imalat yapan üreticiler hazırlıklarını tamamladı. Ürünlerini görücüye çıkartan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Uzun zamandır soba üretip satan Eyüp Ağır, kırsal alanlardan gelen müşterilerden başka alıcı olmadığını ve doğalgazın rahatlık ve ekonomi sağladığını kaydetti. Ağır, "Şu anda talep yok, doğalgaz çıktı daha rahat, odun ve kömürden daha hesaplı. Dağlık yerlere ve doğalgazın gitmediği köylere satılıyor. Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi, şimdi ise müşteri yok" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Diyarbakır yerel haberleri: Diyarbakır'da üç öğrenci sınavı 1 dakika ile kaçırdı Diyarbakır yerel haberleri: Diyarbakır'da üç öğrenci sınavı 1 dakika ile kaçırdı BAKAN ERSOY ÖNÜMÜZDEKİ SENE İL SAYISINI 10'A ÇIKARIYORUZ BAKAN ERSOY ÖNÜMÜZDEKİ SENE İL SAYISINI 10'A ÇIKARIYORUZ
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:36 NASA'nın gönderdiği araç, Mars'ta "insan çöpü" buldu! Görüntü, sosyal medyada gündem oldu
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:30:04. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken, Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement