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Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında "Zeytin Ağacı Rotası" - Son Dakika

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında "Zeytin Ağacı Rotası"

31.01.2022 13:52
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında "Zeytin Ağacı Rotası"

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nda Zeytin Ağacı Rotası için bir toplantı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası'nda Zeytin Ağacı Rotası için bir toplantı gerçekleştirildi.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon "15 Ocak 2018'den beri ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Genişletilmiş Kısmi Anlaşması (EPA) uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı programın uygulanmasına aktif olarak dahil olmuştur. Avrupa Konseyi Kültür Rotaları, sertifikasyon özellikleri nedeniyle de bir prestij simgesi olup marka değeri taşımaktadır."dedi.

Zeytin Ağacı Rotası hakkında bilgi veren Edremit Ticaret Odası Başkanı Salon "Ülkemiz halihazırda 7 Avrupa Konseyi Kültür Rotası'na konu ve özellikleri itibariyle dahildir. Zeytin Ağacı Rotası da bunlardan biridir. Zeytin Ağacı Rotası'nın yürüttüğü faaliyetlere katılım; zeytin ve zeytincilikle ilişkili kültürel mirasın görünürlüğünü ve bu konudaki yerel turizm potansiyelini artırmak amacıyla bu alanda çalışan farklı paydaşları harekete geçirmesi bakımından önemlidir."dedi.

Bir toplantı gerçekleştirildiğini ifade eden Salon "Bu kapsamda potansiyel destinasyonları belirleyebilmek amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı yetkililerinin, Edremit Ticaret Odası meclis başkanı Mehmet Hakkı Semerci, meclis başkan yardımcısı Savaş Can, meclis üyesi Ali Canlı ve Edremit Ticaret Odası yetkililerinin katılımıyla Edremit Ticaret Odası'nda bir istişare toplantısı gerçekleşti.

Rotaya dahil olabilecek potansiyel kültürel destinasyonları masaya yatırılırken zeytin sezonu ve zeytin sezonu dışında kalan zaman için iki ayrı program oluşturulması hedeflendi."dedi. - BALIKESİR

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında Zeytin Ağacı Rotası
Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında Zeytin Ağacı Rotası

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Avrupa Konseyi, Balıkesir, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa Konseyi Kültür Rotaları kapsamında 'Zeytin Ağacı Rotası' - Son Dakika Ekonomi


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