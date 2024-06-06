ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü

ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

06.06.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Merkez Bankası (ECB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre ECB 25 baz puanlık faiz indirimine giderek refinansman faizinin yüzde 4.25'e, mevduat faizini yüzde 3.75'e, marjinal fonlama faizini de yüzde 4.50'ye çekti. Böylece Banka, yaklaşık 5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

5 TOPLANTI ÜST ÜSTE PAS GEÇMİŞTİ

ECB pandemi sonrası artan enflasyonla mücadele için Temmuz 2022- Eylül 2023 arasında toplamda 450 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Daha sonra ise 5 toplantı üst üste faizi sabit bırakmıştı.

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon enflasyon Ekim 2022'de yüzde 10.6 ile rekor seviyeye yükselirken son olarak geçen ay yüzde 2.6'ya geriledi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE İYİLEŞTİ"

ECB tarafından bugün yayımlanan karar metninde "Enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş bir değerlendirmeye dayanarak, faiz oranlarının dokuz ay sabit tutulmasının ardından para politikasında sıkılığın hafifletilmesi uygun bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Eylül 2023'teki toplantıdan bu yana enflasyonun 2,5 puandan fazla düştüğü ve enflasyon görünümünün önemli ölçüde iyileştiği belirtilen karar metninde "Para politikası finansman koşullarını kısıtlayıcı tuttu. Bu da talebin azaltılması ve enflasyonun geri çekilmesine büyük katkı sağladı" denildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ECB tarafından yayınlanan karar metninde ayrıca 2024 ve 2025 yılları için enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği ifade edildi. Buna göre ECB'nin Euro Bölgesi için 2024 ortalama enflasyon tahmini yüzde 2.5, 2025 için ortalama yüzde 2.2, 2026 için ise ortalama yüzde 1.9 oldu.

Daha önce 2024, 2025 için tahminler sırasıyla yüzde 2.3, yüzde 2 ve yüzde 1.9 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Banka, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:22:06. #1.12#
SON DAKİKA: ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement