Avrupa'daki yüksek maliyetler gurbetçileri memleketlerinin sanayisine yönlendirdi - Son Dakika
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Avrupa'daki yüksek maliyetler gurbetçileri memleketlerinin sanayisine yönlendirdi

08.08.2022 10:00
Avrupa'daki yüksek maliyetler gurbetçileri memleketlerinin sanayisine yönlendirdi

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketleri Eskişehir'e gelen gurbetçiler, oto sanayide araçlarının bakımlarını yaptırmak için yoğunluk oluşturuyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketleri Eskişehir'e gelen gurbetçiler, oto sanayide araçlarının bakımlarını yaptırmak için yoğunluk oluşturuyor.

Yaz aylarında farklı ülkelerden kente gelerek zaman geçiren gurbetçiler, araçlarının bakımlarını Türkiye'de yaptırmayı unutmuyor. Avrupa ülkelerinde araç servisleri haricinde sanayi ustaları olmadığı için tamir maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen gurbetçiler, hazır gelmişken memleketlerindeki sanayiye uğramadan gitmiyor. Binlerce kilometre uzaktan araçlarıyla gelen gurbetçiler, Eskişehir oto sanayisinde araç bakımı, modifiye, kaporta ve LPG dönüşümlerini yaptırmak için adeta sıraya giriyor. Uzun yol yapan araçların bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini belirten ustalar da gurbetçilerin, bereketiyle geldiğini belirtti.

"Oradaki maliyet Türkiye'deki sanayilere göre kat kat daha fazladır"

Uzun yoldan gelen gurbetçi misafirlerin araçlarının bakımı yaptırmak için sanayide mekik dokuduğunu söyleyen Eskişehirli motor ustası Seyfi Apaş, yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. Gurbetçilerin araçlarını memleketlerinde yaptırmalarının en büyük sebebinin ise maliyetler olduğunu anlatan Apaş, "Her sene sanayide Temmuz ayından Eylül ayına kadar gurbetçilerin yoğunluğu devam eder. Gurbetçilerin bulunduğu ülkelerde yani Almanya, Fransa ve Belçika gibi yerlerde genelde araç servisleri var. O ülkelerde buradaki gibi sanayiler yok, araç servisleri var. Genelde otopark ve garaj gibi yerlerde küçük tamirhaneler oluyor orada. Onlarında maliyeti Türkiye'deki sanayilere göre kat kat daha fazladır. Maliyet parça yönünden fazla değil, işçilik orada daha pahalıya mal oluyor. O yüzden gurbetçiler araçlarının bakımlarını burada yaptırmayı tercih ediyor. Her gurbetçinin memleketinin sanayisinde bir tanıdığı var ve buraya geldikleri zaman araçlarını oraya götürürler. Sanayilerde gurbetçi yoğunluğu olmasında bunun da etkisi var. Kimseyi tanımasa dahi tavsiye üzerinde gelip aracını burada yaptırıyorlar. Kaporta, boya, motor bakımları ve ön takım bakımları gibi birçok işlerini Türkiye'deki sanayilerde yaptırabiliyorlar. Gurbetçiler gelirken en azından 3 bin kilometre yol yapıyor. Bir aracında 10 bin kilometrede normal bakımları var, onlarda gelip burada bakımlarını yaptırıp, tekrar yola çıktığı zaman gönül rahatlığı ile gidebiliyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'daki yüksek maliyetler gurbetçileri memleketlerinin sanayisine yönlendirdi - Son Dakika

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