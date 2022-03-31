Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına "Antalya" adını verdi - Son Dakika
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Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına "Antalya" adını verdi

31.03.2022 16:31
Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına "Antalya" adını verdi

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, Amsterdam-Antalya seferini yapan uçağına "Antalya" adını verdi.

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, Amsterdam- Antalya seferini yapan uçağına "Antalya" adını verdi.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinden gelen uçak, Antalya Havalimanı'nda törenle karşılandı. Uçağın isim verme annesi olarak dünya şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı seçildi. Su takı töreni ve çiçeklerle karşılanan uçaktaki "Antalya" yazısına protokol üyelerince su döküldü.

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yaptığı konuşmada, turizmin kendi dinamikleri dışındaki olaylardan etkilenen hassas bir sektör olduğunu söyledi.

Dünyanın iki yılı aşkın süredir salgınla mücadele ettiğini belirten Alpaslan, "Salgın sürecinde en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden birisi turizm sektörü oldu. Dünya turizm pastası, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 80 küçüldü. Ama artık önümüze, geleceğe bakmamız gerek." dedi.

Türkiye'nin turizmde iddialı ülkelerden birisi olduğuna dikkati çeken Alpaslan, turistlerin sağlığı ve huzuru için her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Salgınla birlikte nitelikli müşteri memnuniyeti yanında huzur, barış ve sağlığın da bir arada düşünülmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Alpaslan, "Biz de bu zorunluluktan yola çıkarak güvenli turizm sertifika programımızı daha da güçlendirdik. Ülkemize gelen her ziyaretçinin hem nitelikli hizmet alması yanında hem de sağlıklı, huzurlu bir tatil geçirmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bir turizm cenneti olan ülkemizin potansiyelini dünyaya daha iyi anlatmak adına tanıtım faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın, Avrupa'nın da turizm başkentliğine aday olduğunu kaydetti.

Türk turizm sektörünün müşteri memnuniyetine yüzde yüz garanti verdiğini dile getiren Yağcı, sektör olarak bu yıl iyi bir sezon geçireceklerini söyledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü İlhami Şimşek ise Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısındaki artışın sevindirici olduğunu belirtti.

TUI Hollanda Genel Müdürü Arjan Kers de tatilcileri 40 yıldan uzun süredir Türkiye'ye getirdiklerini ifade etti.

Antalya'nın, müşterileri tarafından rağbet gören bir yer olduğuna dikkati çeken Kers, "Bu yaz kapasitemizi artırmış olmaktan ve dolayısıyla daha fazla sayıdaki müşterinin bu destinasyonun olanaklarından yararlanmasını sağlayacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına Antalya adını verdi
Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına Antalya adını verdi
Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına Antalya adını verdi
Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına Antalya adını verdi

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Hollanda, Türkiye, Antalya, Turizm, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'nın önde gelen turizm şirketi TUI, bir uçağına 'Antalya' adını verdi - Son Dakika


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