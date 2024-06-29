Avrupa Şirketleri AB-Mısır Yatırım Konferansında 40 Milyar Avro Değerinde Anlaşma İmzaladı

Ekonomi

Avrupa ??şirketleri, Avrupa Birliği (AB)- Mısır Yatırım Konferansı'nda toplam değeri 40 milyar avronun üzerinde 20'den fazla yeni anlaşma imzaladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Mısır'da düzenlenen AB-Mısır Yatırım Konferansı'nın açılışında konuştu.

"Mısır ile AB arasında yeni bir dostluk dönemi başlatmamızın üzerinden yalnızca 100 gün geçti." diyen von der Leyen, bu yakın ilişkinin meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi.

Von der Leyen, Mısır ile mart ayında yeni bir Stratejik ve Kapsamlı Ortaklık imzaladıklarını anımsatarak, "Avrupa halihazırda Mısır'ın en büyük ticaret ortağı ve yatırımcısıdır. AB, Mısır'a doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40'ını yapıyor." ifadesini kullandı.

Mısır'ın Afrika ile Orta Doğu ve Akdeniz ile Hint-Pasifik arasında Avrupa'ya açılan bir kapı konumunda bulunduğunu ve ülkenin istikrar ve refahının bütün bölge için hayati öneme sahip olduğunu vurgulan von der Leyen, "Bugün Avrupalı ??şirketler, yatırımcılar ve finans kuruluşları eşliğinde Kahire'ye geldik. Yeni iş fırsatları konusunda bizden bilgi almak isteyen binden fazla şirket temsilcimiz var." dedi.

Von der Leyen, 3 ay önce Mısır'a daha fazla maddi yardım, stratejik sektörlere daha fazla yatırım yapılması ve işçilerin becerilerinin artırılması taahhüdünde bulunduklarını anımsattı.

"Mart ayında Mısır için 7,4 milyar avro tutarında büyük bir finansman ve yatırım paketi açıkladık." diyen von der Leyen, "Bugün makro-finansal yardımın ilk 1 milyar avroluk kısmı için imza atıyoruz. Bu paket, Mısır'ın özel sektörün ihtiyaç duyduğu reform gündemini teşvik edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Mısır'daki stratejik yatırımları artırma taahhüdünde de bulunduklarını hatırlatarak, "Şimdi 1,8 milyar avro değerinde yeni Avrupa yatırımlarını harekete geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Mısır'ın temiz enerji merkezi olma konusunda iddialı bir hedefi olduğunu anlatan von der Leyen, Avrupa'nın çoğunlukla çok uzaklarda üretilen piller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri kullandığını, bunları bölgede üretmek için güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, Mısır'daki işçilerin becerilerinin artırılmasının da önemli olduğuna işaret ederek, "Bugün Mısırlı gençlere temiz teknoloji ve dijital eğitim vermek amacıyla 25 milyon avro değerinde yeni bir projeye imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

"Yeni ortaklığımızı önemli kamu yatırımlarıyla destekliyoruz." diyen von der Leyen, gerçek farkın ise özel sektörün bu işe girmesiyle olabileceğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu Konferansta Avrupalı ??şirketler Mısırlı ortaklarıyla değeri 40 milyar avroyu aşan 20'den fazla yeni anlaşma veya mutabakat zaptı imzalıyor." dedi.

Yanlarında hidrojen, su yönetimi, inşaat, kimya, denizcilik, havacılık ve otomotiv gibi pek çok sektörden şirket temsilcileri bulunduğunu belirten von der Leyen, Mısır'la ortaklığı başarılı kılmak istediklerini ifade etti.