AXA Türkiye'den KOBİ'lere Deprem Destek Sigortası - Son Dakika
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Ekonomi

AXA Türkiye'den KOBİ'lere Deprem Destek Sigortası

AXA Türkiye\'den KOBİ\'lere Deprem Destek Sigortası
25.06.2025 15:22
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AXA Türkiye, deprem riski taşıyan KOBİ'ler için 'Deprem Finansal Destek Sigortası'nı tanıttı.

AXA Türkiye, deprem riski taşıyan bölgelerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik geliştirdiği yeni ürünü "Deprem Finansal Destek Sigortası"nı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ürün fiziksel zarar olup olmadığına bakılmaksızın, önceden saptanan, poliçede belirtilen illerde belirli büyüklükte bir depremin gerçekleşmesi durumunda sigortalılara hızlı bir şekilde önceden kararlaştırılmış tutarda ödeme yapılmasını amaçlıyor.

AXA Türkiye'nin yeni tanıttığı ürünü ile belirli bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ'ler teminat altına alınabiliyor.

Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerindeki belirli illerde yer alan ve risk koordinatları ürün kapsamına dahil edilen adreslerde faaliyet gösteren işletmeler, bu finansal destek ürününden yararlanabiliyor.

AXA Türkiye, ürün ile deprem gibi afet durumlarında acil finansal ihtiyaçlara çözüm sağlamayı ve sigortalıların kriz anlarını daha kolay yönetebilmelerini hedefliyor. Ürün aynı zamanda sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda işletmelerin dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, ürünlerinin fiziksel hasar aramaksızın yalnızca sismik verilerle çalışan bir ödeme mekanizması sunduğunu belirtti.

Altın, ürünleri ile depremden etkilenen KOBİ'lerin deprem sonrası oluşabilecek acil nakit ihtiyacına hızlı bir çözüm sunmayı ve toparlanma süreçlerini desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

"Depremin önceden belirlenen bir alan içinde olmasının gerek"

Ürünün çalışma şeklini örnekle açıklayan Altın, Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde, Düzce'de bulunan bir sigortalının bu teminattan işletmesinde herhangi bir fiziksel zarar olmamasına rağmen yararlanabileceğini paylaştı.

Altın, bunun için ölçülen deprem büyüklüğünün belirlenen eşik değerin üzerinde, önceden belirlenen bir alan içinde olmasının gerektiğini vurgulayarak, "Ürünümüz oldukça basit bir yapıda çalışmakla birlikte, sigortalılarımızın dağıtım kanallarımız aracılığıyla kapsam hakkında bilgilendirilerek bu üründen faydalandırılmalarını sağlamak bu noktada önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AXA Türkiye'nin parametrik sigortacılık alanındaki çalışmalarının yalnızca depremle sınırlı olmadığının altını çizen Altın, iklim değişikliğinin ve doğal afetlerin neden olduğu risklere karşı da alternatif çözümler sunduklarını aktardı.

Altın, parametrik sigortanın özellikle tarım, enerji ve inşaat gibi sektörlerde gelir kayıplarının önlenmesi açısından etkili bir araç olduğuna değinerek, "AXA Grubu olarak 40'tan fazla ülkede bu alanda aktif rol alıyoruz. Türkiye'de KOBİ'lere özel ilk parametrik deprem finansal destek sigortasını hayata geçirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AXA Türkiye'den KOBİ'lere Deprem Destek Sigortası - Son Dakika

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