AYD Başkanı Nuri Şapkacı: Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik AVM sektörünün ana gündem maddeleri arasında

Ekonomi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, derneğin 2024 hedefleri arasında yer alan uygun yatırım ortamının sağlanması konusuna dikkati çekerek, "Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve standardizasyon yine ana gündem maddelerimiz arasında yer alacak." dedi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AYD 16. Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu üyeleri ve üye şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen AYD Başkanı Şapkacı, gelişmiş ülkelerde uygulanan küresel çalışmaların Türkiye'de hayata geçirilmesi konusunun AVM sektörünü ileriye taşımak adına önemli olduğunu belirtti.

Şapkacı, 2024 yılı hedeflerine ilişkin, "Uygun yatırım ortamının oluşturulmasının yanı sıra dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve standardizasyon yine ana gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Bu adımları kararlılıkla atarak daha büyük yol katedebiliriz." ifadesini kullandı.

Sektörün, 2023 yılında küresel ekonomide görülen risklere rağmen büyüdüğünü vurgulayan Şapkacı, "2023 yılında alışveriş merkezlerinin metrekare cirosu bir önceki seneye göre nominal olarak yüzde 99,6 artış göstermiş, ziyaretçi sayıları da aynı dönemde yüzde 12,7 artmıştır. Ulaşılan bu büyüklükler, sektörümüzün değişen şartlara adaptasyon yeteneğini ve esnekliğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari gayrimenkul mevzuatına yönelik çalışmaların ve sözleşme serbestisinin daha fazla güvence altına alınması gibi konuların AYD'nin öncelik verdiği başlıklar arasında yer aldığını belirten Şapkacı, "Bu kapsamda bakanlıklar, STK'ler ve benzeri kuruluşlar nezdinde sürdürülen temaslarla ticari gayrimenkulün tüm alanlarında yerli ve yabancı yatırımların artmasını hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Şapkacı, AVM sektöründe hedeflere ulaşabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.