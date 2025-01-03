Aydem Enerji'de İki Yeni Atama - Son Dakika
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Ekonomi

Aydem Enerji'de İki Yeni Atama

Aydem Enerji\'de İki Yeni Atama

Aydem Enerji'nin genel müdürlüklerine Uğur Yüksel ve Ahmet Bayramoğlu atandı.

03.01.2025 10:47
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Enerji şirketi Aydem Enerji'nin üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleştirildi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin genel müdürlük koltuğuna Uğur Yüksel getirildi. Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak ise Ahmet Bayramoğlu atandı.

Elektrik üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Aydem Enerji'nin iki iştirakinde genel müdürlük koltuklarında değişim yaşandı. 1 Ocak itibarıyla Uğur Yüksel, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin genel müdürü olarak atandı. Ayrıca, yeni yapılanma kapsamında Aydem Enerji'nin çatısı altındaki Adm ve Gdz Elektrik Dağıtım şirketlerinin yönetimi birleştirilerek tek bir genel müdürlük yapısına geçildi. Bu değişiklikle birlikte Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji'nin elektrik dağıtım şirketlerinin genel müdürü olarak görevlendirildi.

Verilen bilgiye göre, enerji, bilişim ve savunma sanayii sektörlerinde 30 yılı aşan deneyime sahip Uğur Yüksel, Türkiye'nin ilk teknoparkı olan ODTÜ Teknokent'in kuruluş sürecinde yer aldı. ELDER Elektrik Hizmetleri Derneği'nde genel sekreterlik görevini yürüten Yüksel, Aydem Enerji Grubu'na katıldığı 2018 yılından bu yana Gdz Elektrik Dağıtım'da genel müdür olarak görev alıyordu.

Enerji sektöründe 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunan Ahmet Bayramoğlu, Aydem Enerji bünyesindeki elektrik dağıtım şirketlerinde farklı üst düzey sorumluluklar üstlendi. Bayramoğlu, 2019 yılından bu yana Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm Elektrik Dağıtım'ın genel müdürlük görevini sürdürüyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

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