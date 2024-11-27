Aydem ve Gediz'den İş Ortakları Toplantısı

Ekonomi

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, şirketin geleceğe dair planları, sektördeki yenilikler ve iş birliklerinin geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş ortakları, İzmir'de düzenlenen toplantıda bir araya gelerek gelecek hedefleri ve iş birliklerine yönelik planlarını paylaştı.

Etkinlik süresince, iş ortaklarının başarılarını kutlamak amacıyla çeşitli kategorilerde ödüller verildi. "Adet Bazında En İyi Satış Performansı" ve "Hacim Bazında En İyi Satış Performansı" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, iş ortaklarının şirketin uzun vadeli başarısındaki kritik rolünü vurgulayarak, "İş ortaklarımız, sadece ticaret ağımızı genişleten aktörler değil, aynı zamanda markamızın sürdürülebilir büyümesinin en önemli destekçileri. Bugüne kadar gösterilen özveri ve başarılarla, enerji sektöründe liderliğimizi pekiştirdik. Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda iş ortaklarımızla daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İren, rekabetin giderek arttığı enerji sektöründe yenilikçi çözümler geliştirmenin önemini belirterek,"Pazarın dinamik yapısına hızla uyum sağlayabilmek, uzun vadeli başarılarımızın temel taşlarından biri. Aydem Perakende ve Gediz Perakende olarak, iş ortaklarımızla bu değişimlere birlikte adapte oluyor ve geleceğin fırsatlarına hep birlikte hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.