Aydın Büyükşehir Belediyesi, Akbük\'te Kanalizasyon Kolektör ve Terfi Merkezi İnşaatını İnceliyor

Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri tarafından Didim- Akbük'te yürütülen kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım çalışması hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile birlikte 2025 yılının ilk ayında hizmete geçecek olan Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım işinin 350 milyon TL maliyeti olduğunu ifadede eden Başkan Çerçioğlu; " Şu anda projenin yüzde 65'i tamamlanmış durumda. Hedefimiz ise 2025'in Ocak ayında bu projeyi bitirmek. Amacımız Akbük'ün kanalizasyon kolektör hattının, Didim'e bağlantısını sağlamak. Vatandaşlarımıza söz vermiştik, sözümüzü de yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geleceğimiz için çalışıyorlar"

Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezi yapım işinin çok büyük bir proje olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sadece üst yapı işi değil, altyapı da yapıyorlar. Ülkenin bu ekonomik krizinde, bu zor durumunda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, geleceğimiz için, gençlerimiz için, temiz bir doğa için, temiz bir deniz için, temiz bir çevre için çalışmaya devam ediyorlar. Bu yüzden Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na, ASKİ genel müdürümüze ve tüm çalışanlara bir Aydınlı olarak, bir Aydın Milletvekili olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

18,8 kilometre hdpe polietilen boru terfi hatları ve 42 kilometre kanalizasyon şebeke hatları tamamlanmış durumda. 2 adet yükleme odası 2 adet ana terfi merkezi ile 4 adet paket terfi merkezi mevcut. Bugüne kadar da Akbük merkezde toplam 134 kilometre kanalizasyon şebekesi ile 4 adet atık su terfi merkezi yapımı tamamlanmıştı. 2025 yılının ilk ayında tamamlanacak bu dev proje ile Akbük kanalizasyon alt yapısına kavuşmuş olacak. - AYDIN