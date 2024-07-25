Aydın'da 2024 yılında en çok harcama yapan kurum DSİ oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da 2024 yılında en çok harcama yapan kurum DSİ oldu

Aydın\'da 2024 yılında en çok harcama yapan kurum DSİ oldu

Aydın'da yapılan toplantıda, 2024 yılında en çok harcama yapan kurumun Devlet Su İşleri (DSİ) olduğu açıklandı. Aydın genelinde uygulanan projelerin değerlendirildiği toplantıda, DSİ'nin 5 milyar 780 milyon 318 bin TL harcama yaptığı belirtildi.

25.07.2024 15:48  Güncelleme: 15:51
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Aydın'da 2024 yılında en çok harcama yapan kurum Devlet Su İşleri (DSİ) oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2024 yılı içerisinde Ocak ve Haziran aylarını kapsayan yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2024 yılında uygulanan 426 projeden 51 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, geriye kalan 375 adet projenin de 259 adedinin devam ettiğini, 13 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 103 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 51 milyar 14 milyon 12 bin TL, önceki yıllar harcaması 13 milyar 261 milyon 704 bin TL, 2024 yılı ödeneği 11 milyar 898 milyon 71 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Vali Canbolat, 2024 yılı harcamasının ise 6 milyar 990 milyon 824 bin TL, toplam harcama tutarı da 20 milyar 252 milyon 528 bin TL olduğunu açıkladı.

Aydın'da yatırımcı kuruluşlar bazında 2024 yılında uygulanan 355 projeden 32 adedi tamamlanırken, geriye kalan 323 adet projenin de 217 adedinin devam ettiği, 12 adedinin ihale aşamasında olduğu, 94 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığı belirtildi. Proje bedeli 47 milyar 822 milyon 588 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 12 milyar 315 milyon 75 bin TL, 2024 yılı ödeneği 10 milyar 272 milyon 390 bin TL olurken 2024 yılı dönem harcaması ise 5 milyar 706 milyon 159 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 37,68 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Aydın'da belediyeler bazında 2024 yılında uygulanan 71 projeden 19 adedi tamamlanırken, geriye kalan 52 projenin, 42'sinin devam ettiği, 1 adedinin ihale aşamasında olduğu, diğer 9 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığı açıklandı. Bu yatırımların toplam proje tutarı 3 milyar 191 milyon 423 bin TL, önceki yıllar harcaması 946 milyon 628 bin TL, 2024 yılı ödeneği ise 1 milyar 625 milyon 681 bin TL oldu. 2024 yılı harcaması ise 1 milyar 284 milyon 664 bin TL oldu. Yatırımlarda dönem itibariyle yüzde 69,92 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2024 yılı ödeneğinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 3 milyar 912 milyon 782 bin TL harcamayla 1. sırada, Eğitim 1 milyar 577 milyon 869 bin TL ile 2. sırada, Sağlık sektörü ise 1 milyar 413 milyon 982 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 5 milyar 780 milyon 318 bin TL harcamayla 1. sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 4 milyar 784 milyon 700 bin TL harcamayla 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 2 milyar 375 milyon 812 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Yakup Canbolat, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Canbolat'ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri, Aydın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 2024 yılında en çok harcama yapan kurum DSİ oldu - Son Dakika

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