Aydın'da Acele Kamulaştırma Kararı

Aydın'daki bazı taşınmazların, Kuşadası-Söke ve Yöresi İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin yapımı amacıyla acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'da Kuşadası-Söke ve Yöresi İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi'nin yapımı kapsamında belirlenen taşınmazların, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.