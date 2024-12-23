Aydın\'da Konut Kooperatifi Mağdurları Artıyor

Ekonomi

Aydın'da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 7 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatif aracılığı ile ev sahibi olma hayali kuranların büyük bölümü evine kavuşamadan hayatını kaybetti. 20 Kasım 2017 tarihinde kooperatifi devralan Yavuzlar İnşaat 36 ay içerisinde Kasım 2020'de evleri hak sahiplerine teslim edeceğini belirten Yavuzlar İnşaat tarafından da kooperatif alanına henüz bir kazma dahi vurulamadı.

Aydın'ın en eski konut kooperatifi olarak tarihe geçen Aykonut Kooperatifi'nde davalar devam ederken Aydın Efeler İlçe Merkezi'ndeki Güzelhisar Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 46 bin metrekarelik arazi şehrin ortasında öylece kaldı. Ege'nin en büyük konut projesi olarak halka sunulan Yavuzlar İnşaat Mylife City proje alanı firma tarafından devralındıktan sonra bir bölümü otopark olarak kullanılmaya başlandı. Kooperatifi 20 Kasım 2017 tarihinde devralan ve 36 ay içerisinde Kasım 2020'de evleri hak sahiplerine teslim edeceğini vadeden Yavuzlar İnşaat da aradan geçen 7 yıla rağmen bir çivi çakmadı.

Hak sahiplerinin pek çoğu evlerine kavuşamadan hayatlarını kaybederken, varis olarak ev sahibi olmayı bekleyen pek çok kişinin de ömrü evlerine kavuşmaya yetmedi. Her geçen gün mağdur sayısının arttığı kooperatif alanında atıl duran onlarca dönüm değerli arsanın bir an önce değerlendirilmesini isteyen çevre sakinleri 7 yıldır sözünde durmayan Yavuzlar İnşaat Firması'nın vadini yerine getirmesini beklediklerini ifade ettiler. - AYDIN