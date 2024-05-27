Aydın'da Kurbanlık Fiyatları Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'da Kurbanlık Fiyatları Düşüş Gösterdi

Aydın\'da Kurbanlık Fiyatları Düşüş Gösterdi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Aydın'da hayvan pazarları hareketlendi. Et fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kurbanlık fiyatlarında düşüş olduğu belirtiliyor. Aydın'da kurulan hayvan pazarında çok sayıda hayvan alıcı ve satıcısı buluştu. Bölgedeki hayvancılar, bu yıl kurbanlık hayvan sayısının fazla olduğunu ve herkese yetecek kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtiyor. Fiyatlarda yaklaşık 5 bin TL düşüş yaşandığı ifade ediliyor.

27.05.2024 10:50
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Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'nin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip illerinin başında gelen Aydın'da hayvan pazarları hareketlendi. Hayvan sayısının oldukça fazla olduğu pazarda, et fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kurbanlık fiyatlarında düşüş olduğu belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı sabaha karşı kapılarını açıyor. İlin değişik yerlerinden ve çevre illerden gelen çok sayıda hayvan alıcı ve satıcısının buluştuğu Dalama Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

"Fiyatlar düştü"

Et fiyatlarındaki düşüş ve ithal gelecek hayvanlardan dolayı fiyatların düştüğünü ve bu yıl kurbanlık hayvan sayısının fazla olduğunu belirten bölgedeki hayvancılardan Sadullah Tabaş, kimsenin kurbanlık alımı için endişe etmemesini herkese yetecek kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti.

Bu hafta hayvan başına fiyatlarda yaklaşık 5 bin TL gibi bir düşüş olduğunu belirten Sadullah Tabaş, "Pazarda gerileme yaşandı ve fiyatlar düştü. Bunun sebebi de ithal hayvan geliyormuş ona bağlıyorlar. Şu anda herhangi bir kurbanlık sıkıntısı yok. Fiyatlar; danada karkas 340 TL, ineklerde ise 290 TL olarak uygulanıyor şu anda" diye konuştu.

Küçükbaşlarda 14 bin TL ile 28-30 bin TL büyük başlarda ise 60 bin TL ile 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla Aydın'da kurbanlıklar satışa sunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'da Kurbanlık Fiyatları Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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