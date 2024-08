Aydın\'da Kuru İncir Hasat Sezonu Başladı

Ekonomi

Aydın'ın milli meyvesi kuru incirde hasat sezonun başlaması ile birlikte üreticinin umutları arttı. Aydın Ticaret Borsası tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen sezonun ilk kuru inciri alım töreni yapıldı. Geçen yıl kilogramı 350 TL'den alınan kuru incir, bu yıl 700 TL'den alınırken incir fiyatlarında sembolik de olsa yaşanan artıuş üreticinin yüzünü güldürdü.

Aydın'ın dünyada ve Türkiye'de üretiminde lider olduğu kuru incir sezonunun başlaması ile birlikte Aydın Ticaret Borsası'nda 'Kuru İncir Alım' töreni düzenlendi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katıldığı törende, Germencik, Buharkent ve Köşk ilçelerinden olmak üzere toplam 8 üreticiden temsili olarak 86 kilogram kuru incir alındı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 700 TL'den fiyatlandırıldı.

"70 bin 174 ton rekolte bekleniyor"

Küresle iklim krizinden dolayı Aydın'ın bazı bölgelerinde kuru incir üretiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmasına rağmen bu yıl rekolte tahminin 70 bin 174 ton olduğunu açıklayan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Dağlarından yağ ovalarından bal akan, gökyüzünün altındaki en güzel yer yeryüzü olarak tarif edilen Aydın ilimiz, coğrafi konumu, tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle hem tarım şehri olması bakımından hem de ihracatta söz sahibi bir il olması bakımından Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla gelişen illerinden biri konumundadır. İlimizin en büyük potansiyellerinden birisi de incir üreticiliğidir. İncir, hemen her dinde kutsal bir meyve olarak anılmakta ve insanlar tarafından rağbet görmektedir. İncirin anavatanı Türkiye'dir. Dünyanın ve ülkemizin en kaliteli inciri, toprak yapısı ve ikliminden dolayı Aydın ilimiz ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. İncir ilimizin AB Tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünüdür. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretimiyle iştigal etmektedir. İlimizde incirin katma değerini artırmak amacıyla kurulan 161 adet incir deposu, 159 adet incir işletmesi bulunmaktadır. 2023 FAO verilerine göre ülkemiz 356 ton yaş incir üretimiyle dünyada birinci sıradadır. Ülkemizde incir ağacı varlığımız 12 milyonun üzerinde olup, 57 bin hektar üretim alanı bulunmaktadır. İlimiz 38 bin hektar incir üretim alanı ile bu alanın yüzde 60'ına sahiptir. 2023 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde ülke üretiminin yüzde 57'sine karşılık gelen 205 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir. İlimiz incir üretimiyle ülke sıralamasında birinci konumdadır. Valilik olarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisinde bu derece öneme sahip olan incirin üretimden pazarlamasına kadar her safhasında üreticilerimiz ve ticaret erbabımızın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygu ve düşüncelerle kuru incir sezonunun hayırlı uğurlu olması temennisi ile tüm üreticilerimize ve ticaret erbabımıza bereketli ve bol kazançlar temenni ediyor, yeni sezonun ilk kuru incirini sembolik fiyatla 700 liradan alarak kuru incir sezonunu açıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum" dedi.

"Hem renk hem nefaseti çok güzel"

Sezonun hayırlı olmasını temenni eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, bu yıl kalitenin güzel olduğunu belirterek "Dünyanın en büyük incir üreticisi olan topraklarda yaşıyoruz. Türkiye'nin de toplam incir üretiminin yüzde 60'ı Aydın'da gerçekleşiyor. Kuru incir bizim için, ilimiz ekonomisi için, ülke tarımı için de önemli bir meyve. Bu sene de yılın getirdiği şartlardan dolayı, iklim özellikleri, sıcaklıkların erken başlaması ve yoğun olmasından dolayı sezonumuz erken bir vakitte gerçekleşti. Kaliteli bir yıl geçiriyoruz. Özellikle hakim rüzgarın poyraz olmasından dolayı mahsullerimiz hem renk olarak hem de nefaset olarak çok güzel. Bu yıl kaliteli bir yıl yaşıyoruz. Rekolte için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Daha rekolte tahmini çalışmalarını bakanlık henüz açıklamadı. O yüzden biz de dillendiremiyoruz ama rekoltemiz geçen yılın bir miktar daha altında gerçekleşecek gibi görünüyor. İhracata baktığımız zaman da şu ana kadar 60 bin 655 ton bir ihracat söz konusu kuru incirde. Bunun da yüzde 75'ini yine Aydın olarak biz karşılıyoruz. Az önce valimiz de ilk alımı gerçekleştirdi. 700 liralık bir sembolik fiyatla incir alışını yaptık. Tabi yemeklik incir de bu fiyatlarda ve bunun biraz daha altında fiyatlarla zaten şu anda tüketiciye sunuluyor. Bizim temennimiz 2024 yılı üreticimiz, tüccarımız, işletmelerimiz ve ihracatçımız için hatasız ve sorun bir yıl olarak geçmesi. Bu üreticilerimize bol bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Ticaret Borsası'nda geleneksel hale gelen sezonun ilk kuru incir alımı gerçekleştirildi. - AYDIN