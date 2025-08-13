Aydın'da Kuru İncir Sezonu Başladı - Son Dakika
Ekonomi

Aydın'da Kuru İncir Sezonu Başladı

13.08.2025 13:20
Aydın'da kuru incir sezonu açıldı, ilk alım 800 liradan yapıldı. Aydın, incir üretiminde öncü.

AYDIN'da sezonun ilk kuru inciri üreticiler tarafından kilosu 800 liradan Aydın Ticaret Borsası'na teslim edildi.

Kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte Aydın Ticaret Odası'nda Kuru İncir Alım Töreni düzenlendi. Törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ve üreticiler katıldı. Buharkent, Kuyucak, Köşk, Germencik ve İncirliova ilçelerinden olmak üzere toplam 13 üreticiden kuru incir alımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası'na teslim edilen ilk kuru incir ise sembolik olarak kilosu 800 liradan alındı.

Törende konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, incirin anavatanının Türkiye olduğunu söyledi. Vali Canbolat, "Dünyanın en kaliteli inciri Aydın ve ilçelerinde yetiştirilmektedir. Yaklaşık 16 bin çiftçimiz incir üretmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 2023 yılı verilerine göre, Türkiye, 356 bin tonluk üretimle dünya incir üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 2024 yılında ülkemizde 375 bin ton yaş incir üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretiminin yaklaşık 210 bin tonu ise sadece Aydın'da yetişmiştir. Dolayısıyla Aydın ilimiz Türkiye genelinde incir üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Yeni sezonunun ilk kuru incirini sembolik fiyatla 800 liradan alarak kuru incir sezonunu açıyoruz" dedi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise yeni sezonda şu ana kadar, ülke olarak 57 bin 320 ton gerçekleşen ihracatın 43 bin 210 tonunun Aydın'dan gerçekleştiğini vurguladı.

Haber - Kamera: Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: DHA

