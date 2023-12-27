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Manda ve Malak Destekleme başvuruları açıklanırken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son tarihin 29 Aralık olduğu belirtildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Manda Malak Desteklemesi başvuruları için açıklama yapıldı. Başvuru yapmayan üreticilere hatırlatma yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Manda Malak Desteklemesi için son başvuru tarihi 29 Aralık 2023. Başvurunuzu yapmayı unutmayın" ifadeleri yer aldı. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Aydın'da Manda ve Malak Destekleme Başvuruları İçin Son Tarih Açıklandı - Son Dakika