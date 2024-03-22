Ekonomi

Aydın'da Şubat ayında toplam araç sayısı 580 bin 250 oldu, 12 bin 97 aracın ise devri yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni yayımladı. Bu çerçevede Aydın'da 2024 yılı Şubat ayında araç sayısı, 216 bin 697 otomobil, 10 bin 635 minibüs, 2 bin 818 otobüs, 83 bin 470 kamyonet, 10 bin 357 kamyon, 196 bin 806 motosiklet, bin 231 özel amaçlı taşıt ve 58 bin 236 traktör olmak üzere toplam 580 bin 250 oldu.

Aydın'da 2024 Şubat ayında toplamda 12 bin 97 aracın ise devri yapıldı. Bunların 6 bin 865'i otomobil, 216'sı minibüs, 58'i otobüs, 2 bin 81'i kamyonet, 164'ü kamyon, bin 998'i motosiklet, 10'u özel amaçlı taşıt ve 705'i traktör olarak gerçekleşti. - AYDIN