Aydın'da Süt Üreticileri Bayramda Zarar Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da Süt Üreticileri Bayramda Zarar Etti

Aydın, Türkiye'nin en önemli süt üretim merkezlerinden biri olmasına rağmen, süt üreticileri için kurban bayramı zorlu bir dönem oldu. Normal günlerde 15 TL olan süt fiyatı, bayram tatili boyunca 7,5 TL'ye düştü. Süt üreticileri ve süt toplama kooperatifleri, bakanlıklardan destek talep ederek sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

19.06.2024 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en önemli süt üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da süt üreticilerine kurban bayramı adeta zehir oldu. Üretilen sütlerin normal günlerde litresi 15 TL'den satılırken bayram tatili boyunca bu fiyatın 7,5 TL civarında uygulandığı belirtildi. Bakanlıktan destek isteyen süt üreticileri ve süt toplama kooperatifleri, ilgili bakanlıklardan soruna bir an önce çözüm beklediklerini söylediler.

Türkiye'de Marmara Bölgesi dışında kalan illerde günlük yaklaşık 55 milyon litre Aydın'da ise 1 milyon 250 bin litre günlük süt üretimi gerçekleştiğini yaklaşık 8-10 yıldır yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle süt üreticisine bayram tatillerinin adeta zehir olduğunu belirten Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalınıma Kooperatifi (Ör-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Onal, yaşanan bu sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarca acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Başkan Önal konuyla ilgili açıklamasında "Maalesef bayram ve birkaç günlük resmi tatili olan özel günler süt üretici açısından kabus gibi oluyor. En mutlu günlerimiz hem süt üreticilerinin hem de süt toplayan kooperatif ve ya da firmaların zarar ettiğimiz günler olduğu için sıkıntılı günler olarak addediliyor. Sütlerin alınıp satılmadığı günlerde üreticinin sütleri Türkiye Süt Kurumu marifeti ile alıverilmelidir. Bu sorunun şimdilik başka çözümü görünmüyor. Sadece Aydın ilinde günlük yaklaşık süt üretimi 1250 ton civarında. Sadece Aydın özelinde ele aldığımızda Aydın ilinde bayram günleri şehrin günlük zararı 4 milyon 687 bin 500 TL'ye tekabül eder. Bunu her bayram günü ile çarparsak maalesef memleketimizin zararı onlarca milyona ulaşıyor. Bu işin çözümü için defalarca öneri sunduk. İlgili kurum ve bakanlık yetkilileri talep ederse yine çözüm önerilerimizi yineleriz" diyerek Türkiye'de süt üreticisinin bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Türkiye, Kurban, Aydın, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Süt Üreticileri Bayramda Zarar Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
15:29 Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı Uyumak için girdiği otogar mescidinden cesedi çıktı
15:02 Daha 2 aylık evlilermiş Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri “İntihar etti“ olmuş Daha 2 aylık evlilermiş! Eşini öldürmekle suçlanan jandarma komutanın ilk sözleri "İntihar etti" olmuş
14:01 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor Termometreler 50 dereceyi gösterdi 3 kentte kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
16:27 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler’e demediğini bırakmadı Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
16:09 Çanakkale Eceabat’ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında Çanakkale Eceabat'ta dünden beri devam eden orman yangını kontrol altında
15:41 TFF kasasından Euro 2024’e kaç kişi götürüldü Ortaya atılan iddialara ilk yanıt TFF kasasından Euro 2024'e kaç kişi götürüldü? Ortaya atılan iddialara ilk yanıt
14:53 TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı TFF, 2024-2025 sezonu için Süper Lig takımlarının harcama limitlerini açıkladı
14:40 Netanyahu’nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı’nı hedef alan paylaşım Netanyahu'nun oğlundan, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nı hedef alan paylaşım
13:19 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
12:23 Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’de Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak
12:23 AVM’de çocuğa cinsel istismar Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu AVM'de çocuğa cinsel istismar! Perdenin arasından bakan anne, görevlilere koştu
12:16 Dondurmacıda “Yan bakma“ kavgası Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı Dondurmacıda "Yan bakma" kavgası! Tek başına olan gence 5 kişi saldırdı
12:14 Tüyleriniz diken diken olacak İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler’in golü Tüyleriniz diken diken olacak! İşte 5 farklı dilde, 5 farklı spikerin anlatımıyla Arda Güler'in golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 18:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Süt Üreticileri Bayramda Zarar Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement