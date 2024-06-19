Aydın'da Süt Üreticileri Bayramda Zarar Etti

Ekonomi

Türkiye'nin en önemli süt üretim merkezlerinin başında yer alan Aydın'da süt üreticilerine kurban bayramı adeta zehir oldu. Üretilen sütlerin normal günlerde litresi 15 TL'den satılırken bayram tatili boyunca bu fiyatın 7,5 TL civarında uygulandığı belirtildi. Bakanlıktan destek isteyen süt üreticileri ve süt toplama kooperatifleri, ilgili bakanlıklardan soruna bir an önce çözüm beklediklerini söylediler.

Türkiye'de Marmara Bölgesi dışında kalan illerde günlük yaklaşık 55 milyon litre Aydın'da ise 1 milyon 250 bin litre günlük süt üretimi gerçekleştiğini yaklaşık 8-10 yıldır yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle süt üreticisine bayram tatillerinin adeta zehir olduğunu belirten Nazilli ve Çevreleri Tarımsal Kalınıma Kooperatifi (Ör-Koop) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Onal, yaşanan bu sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarca acilen düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Başkan Önal konuyla ilgili açıklamasında "Maalesef bayram ve birkaç günlük resmi tatili olan özel günler süt üretici açısından kabus gibi oluyor. En mutlu günlerimiz hem süt üreticilerinin hem de süt toplayan kooperatif ve ya da firmaların zarar ettiğimiz günler olduğu için sıkıntılı günler olarak addediliyor. Sütlerin alınıp satılmadığı günlerde üreticinin sütleri Türkiye Süt Kurumu marifeti ile alıverilmelidir. Bu sorunun şimdilik başka çözümü görünmüyor. Sadece Aydın ilinde günlük yaklaşık süt üretimi 1250 ton civarında. Sadece Aydın özelinde ele aldığımızda Aydın ilinde bayram günleri şehrin günlük zararı 4 milyon 687 bin 500 TL'ye tekabül eder. Bunu her bayram günü ile çarparsak maalesef memleketimizin zararı onlarca milyona ulaşıyor. Bu işin çözümü için defalarca öneri sunduk. İlgili kurum ve bakanlık yetkilileri talep ederse yine çözüm önerilerimizi yineleriz" diyerek Türkiye'de süt üreticisinin bu sorunun bir an önce çözülmesini beklediklerini kaydetti. - AYDIN