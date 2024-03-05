Aydın\'daki Kuru Meyve Sektörü Zirveye Ulaştı

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'daki kuru meyve sektörü, Şubat ayındaki 88 milyon dolarlık performansıyla zirve yaptı.
Dünya'nın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın önemli ihracat ürünü olan kuru incirde ihracat rakamları her geçen gün umut vermeye devam ediyor. Ege Bölgesi'ndeki kuru meyve ihracatında, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatı toplam ihracatın yüzde 94'ünü oluştururken Aydın Şubat ayındaki performansıyla dikkat çekti. Kuru meyve sektörünün 16 milyon dolarlık performansla zirve yaptığı Aydın, Ocak ayında 73,1 milyon dolar olan ihracatını Şubat ayında 88,1 milyon dolara taşıdı. Ayrıca Şubat ayında Aydın'da madencilik sektörü 15 milyon dolar, otomotiv endüstrisi ise 12 milyon dolar ihracata imza attı.
2023 yılında her ay ihracat rekorları kıran zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2024 yılında rekoltedeki düşüş ve dökme zeytinyağı ihracatına getirilen yasaklar sonrasında 2024 yılında ihracat rakamlarında büyük düşüşler olacağı beklentilerini boşa çıkardı. Şubat ayında 62,3 milyon dolarlık ihracata imza atan zeytinyağı ihracatı, 2023 yılı Şubat ayına göre ihracattaki düşüşünü yüzde 11,5 seviyesinde tutmayı başardı. - AYDIN
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Çin, zayıflayan ekonomisini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi adımı açıkladı ve 2024 için de yüzde 5 civarında 'iddialı' bir büyüme hedefi belirledi.
Yandex Reklam Ağı, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından DeFacto ile olan iş birliğini genişleterek, etkili pazarlama ve performans analizi için yeni araçlar sunmaya başladı. Yapay zeka destekli hedefleme konusundaki uzmanlığıyla DeFacto'nun reklam başarısında kritik bir rol oynadı. İş birliği sonucunda elde edilen verimli sonuçlar, DeFacto'nun satışlarını artırdı ve gelirlerinde önemli bir artış sağladı.
Adana'da kentteki su yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı 'Su Kurulu Toplantısı' düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, toplantıda havza bazında yönetim planları hazırladıklarını ve su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine değindi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Eskişehir'in nüfusu 2021 yılında 898 bin kişi, 2022 yılında 907 bin kişi ve 2023 yılında da 915 bin kişi olarak hesaplandı. Kentteki yıllık nüfus artış hızı ise 2020-2021 yılları arasında yüzde 10,7, 2021-2022 yılları arasında yüzde 9,1 ve 2022-2023 yılları arasında yüzde 9,7 olarak belirtildi. Ayrıca, Eskişehir'in 2022 yılında aldığı göç 37,3 bin kişi olurken, verdiği göç ise 29,8 bin kişi olarak hesaplandı. Buna göre kentte net göçün 7,5 bin kişi olduğu aktarıldı.
Yozgat'ta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, yeni doğan kuzuların mutluluğunu yaşarken sürülerini de büyütüyor. Yozgat'ın coğrafi yapısı ve elverişli alanları sayesinde hayvancılık önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Şubat ayıyla birlikte doğan kuzular, besicileri sevindirirken, hayvanların gelişimi için güneşe çıkarılıyor. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, koyunlarının doğumlarını heyecanla bekliyor ve bu işi aileleriyle birlikte yapıyorlar.
TÜBİTAK, deprem çalışmalarıyla Türkiye'yi daha hazırlıklı hale getirmek için çok boyutlu teknoloji çalışmalarını sürdürüyor. TÜBİTAK'ın Afet Yönetimi Programı çatısı altında geliştirdiği projeler arasında enkaz altında canlı tespit sistemleri, akıllı telefon enkaz arama sistemi ve afet risk izleme ve tahmin sistemi bulunuyor. Ayrıca, sismik tehlike ve hasar dağılım tahmini haritaları oluşturulması, sismolojik gözlem ağları kurulması ve deprem tehlikesinin belirlenmesi gibi çalışmalar da yürütülüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da iş adamlarıyla bir araya gelerek yaptığı konuşmada, son 22 yılda ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti.
Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Altunhisar ilçesinde nohut ve fasulye üretimini arttırmak amacıyla yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtılacağını duyurdu. Çiftçiler, hibe desteğinden yararlanmak için 15 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurabilecekler.
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