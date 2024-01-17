Aydın\'daki Taşınmazların Özelleştirme İhalesinde Rekor Teklifler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Aydın'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, 5095 ada 2 parsel numaralı, 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 82 milyon lira bedelle Prestige Emlak İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Mobilya Tekstil Kuyumculuk Petrol Elektrik Elektronik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahallede bulunan 5095 ada 1 parsel numaralı, 6 bin 276,35 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde ise en yüksek teklif, 78 milyon 500 bin lira ile Pırlanta Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunuldu.

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