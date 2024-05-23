Aydın'dan Macaristan'a 21 Ton Bal İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'dan Macaristan'a 21 Ton Bal İhracatı

Aydın\'dan Macaristan\'a 21 Ton Bal İhracatı

Aydın'da üretilen 21 ton süzme çam balı, Macaristan'a gönderilmek üzere yola çıktı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerin ardından başlayan ihracat yolculuğu, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan Aydın'ın ballarının Macaristan sofralarını süslemesiyle sonuçlanacak.

23.05.2024 10:37
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Türkiye'de kovan varlığı en fazla olan illerin arasında yer alan Aydın'da üretilen balların ihracat yolculuğu devam ederken, Macaristan'a gönderilen 21 ton bal da kontrollerin yapılmasının ardından yola çıktı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayvansal ürün ihracat kontrolleri aralıksız devam ediyor. Tarım ürünlerinin yanı sıra hayvansal ürünleriyle de ihracata önemli katkı sağlayan Aydın'da üretilen balların ihracat yolculuğu başladı. Bu çerçevede Efeler ilçesinde hazırlanan 21 bin 425 kilogram süzme çam balı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerin ardından bugün Macaristan'a doğru yola çıktı. 18 saatlik yolculuğun ardından hedefine ulaşacak olan Aydın'ın balları, Macaristan sofralarını süsleyecek.

Özellikle büyükbaş hayvan sayısı ve arılı kovan sayısıyla çiğ süt, balık ve bal üretimi ile tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayan iller arasında olan Aydın'da 2023 yılında gerçekleştirilen 41 bin 125 ton çeşitli hayvansal ürün ihracatıyla yaklaşık 248 milyon dolar ülke ekonomisine girdi sağlandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimiz Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nden 23 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'a 21 bin 425 kilogram süzme çam balı ihracatı gerçekleştirilmiştir. İhracat kontrollerine Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman katılım sağlamıştır. İlimiz özellikle büyükbaş hayvan sayısı, arılı kovan sayısı ile çiğ süt, balık ve bal üretimi ile tarımsal ekonomiye katkısı büyük olan iller arasında yer almakta olup, bu katkıyı hayvansal ürün ihracatı ile de desteklemektedir. 2023 yılında İlimizden 41 bin 125 ton miktarında çeşitli hayvansal ürün ihracatı ile ülkemize yaklaşık 248 milyon dolar girdi sağlanmıştır. İlimizde üretilen tarımsal ürünlerin ihracat yoluyla pazarlanabilmesi için üreticilere olan destek devam edecektir" ifadesi yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'dan Macaristan'a 21 Ton Bal İhracatı - Son Dakika

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