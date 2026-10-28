Aydın, eylül ihracatında 164 milyon 580 bin dolarla Türkiye'de 22. il oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın, eylül ihracatında 164 milyon 580 bin dolarla Türkiye'de 22. il oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYSO Başkanı Gökhan Maraş, Aydın'ın eylül ihracatının yüzde 10,3 artışla 164 milyon 580 bin dolara ulaştığını açıkladı. Maraş, TÜİK verilerine göre kentin ihracatta 22. il olduğunu ve 2026 yılını 2 milyar doların üzerinde hacimle tamamlamayı öngördüğünü belirtti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, kentin eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 164 milyon 580 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

AYSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak hazırlanan raporda Aydın'ın Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22. ili olduğunu belirtti.

Aydın'ın eylül ayındaki ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 164 milyon 580 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Maraş, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler doğrultusunda, 2026 yılını 2 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmiyle tamamlamayı öngörüyoruz. Aydın'ın yüzde 427,6 ile ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 25 ili arasında üçüncü sırada yer alması, ilimizin dış ticaretteki güçlü konumunu pekiştiriyor."

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuKahramanmaraşTürkiyeEkonomiGüncelEylülAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmen tutuklandı
Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı Yeni Parti'den Mustafa Sarıgül açıklaması: Bizimle bir ilişkisi kalmadı
Ankara’da bir dönem sona eriyor İş makineleri harekete geçti Ankara'da bir dönem sona eriyor! İş makineleri harekete geçti
İsrail’de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi İsrail'de sandıklar açıldı, Trump devreye girdi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:33
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:57:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın, eylül ihracatında 164 milyon 580 bin dolarla Türkiye'de 22. il oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android