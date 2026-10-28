Aydın, eylül ihracatında 164 milyon 580 bin dolarla Türkiye'de 22. il oldu

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, kentin eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 164 milyon 580 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

AYSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Maraş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak hazırlanan raporda Aydın'ın Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 22. ili olduğunu belirtti.

Aydın'ın eylül ayındaki ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 164 milyon 580 bin dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Maraş, şunları kaydetti:

"Mevcut veriler doğrultusunda, 2026 yılını 2 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmiyle tamamlamayı öngörüyoruz. Aydın'ın yüzde 427,6 ile ihracatın ithalatı karşılama oranıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 25 ili arasında üçüncü sırada yer alması, ilimizin dış ticaretteki güçlü konumunu pekiştiriyor."