Aydın'ın 4 Aylık İhracatı Yüzde 1,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın 4 Aylık İhracatı Yüzde 1,4 Arttı

Aydın\'ın 4 Aylık İhracatı Yüzde 1,4 Arttı

Aydın, maden, kuru meyve, iklimlendirme ve otomotiv endüstrisi sektörlerinin ihracatını artırarak 4 aylık süreçte 503 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aydın'ın ihracat yaptığı ülkeler arasında İtalya, İspanya ve ABD ilk üç sırada yer aldı.

08.05.2024 11:11
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Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın 4 aylık ihracatı yüzde 1,4'lük artışla 503 milyon dolar oldu.

Türkiye, 2024 yılının Ocak - Nisan döneminde 82 milyar 873 milyon dolar ihracat yaparken, Ege Bölgesi, Türkiye ihracatına 14 milyar 284 milyon dolarlık katkı sağladı. Ege Bölgesi'nin 2024 yılının ilk dört aylık döneminde ihracatı 2023 yılının aynı zaman diliminde yüzde 3 artış gösterirken, Egeli ihracatçılar, Türkiye ihracatının yüzde 17,23'ünü gerçekleştirdi. Ege'nin önemli ihracat merkezlerinden olan Aydın ise 4 aylık süreçte ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 1,4 oranında artırarak 553 milyon dolara ulaştı.

Maden, kuru meyve, iklimlendirme ve otomotiv endüstrisi sektörleri ihracatının omurgasını oluşturduğu Aydın, 2023 yılında 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2024 yılının dört aylık diliminde ihracatını yüzde 1,4'lük artışla 545 milyon dolardan 553 milyon dolara yükseltti. Madencilik sektörü Aydın'ın ihracatına 62 milyon dolar katkı sağlarken, kuru meyve sektörü 55 milyon dolarla zirve ortağı oldu. Otomotiv endüstrisi ise 42 milyon dolar döviz getirisi sağladı. Aydın'ın ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk üç sırada 30 milyon dolarla İtalya, 26 milyon dolarla İspanya ve 24 milyon dolarla ABD yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'ın 4 Aylık İhracatı Yüzde 1,4 Arttı - Son Dakika

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