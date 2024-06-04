Aydın'ın Mayıs Ayı İhracatı 88 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın Mayıs Ayı İhracatı 88 Milyon Dolar Oldu

Aydın, önemli tarım ürünleriyle ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayarak Mayıs ayında 88 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, Aydın'ın Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Ayrıca Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ederek ihracatını yüzde 15 artırdı. İhracatın yapıldığı ilk 5 ülke ise Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya oldu. Ege Bölgesi ise Mayıs ayında 2 milyar 714 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

04.06.2024 13:46
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Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Mayıs ayı ihracatı 88 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Mayıs ayında yüzde 8 artışla 1 milyar 686 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklarken 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ihracatın 7 milyar 696 milyon dolar olduğu belirtildi. Paylaşılan verilere göre ise Aydın'ın 2024 yılı Mayıs ayı ihracat rakamları da belli oldu. Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Mayıs ayı ihracat rakamı ise 88 milyon dolar oldu.

Ayrıca dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Mayıs ayında ihracatını yüzde 15'lik artışla 81 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise ihracatını 56 milyon dolara taşıdı.

İhracatın yapıldığı ilk 5 ülke ise Almanya'ya 162 milyon dolar, ABD'ye 104 milyon dolar, Birleşik Krallık'a 90 milyon dolar, İtalya'ya 88 milyon dolar, İspanya'ya 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ege Bölgesi, 2024 yılının Mayıs ayında ihracatını 2 milyar 714 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 494 milyon dolarlık katkı sağlarken, bu ihracatın 285 milyon dolarlık dilimi Ege Serbest Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi'nden geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Mayıs Ayı İhracatı 88 Milyon Dolar Oldu - Son Dakika

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