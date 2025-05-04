Aydın'ın Nisan İhracatı 70,7 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın'ın Nisan İhracatı 70,7 Milyon Dolar

Aydın\'ın Nisan İhracatı 70,7 Milyon Dolar

Aydın, Nisan ayında 70,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, Ege Bölgesi'nde 6. sırada yer aldı.

04.05.2025 11:34
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Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Nisan ayı ihracatı 70,7 milyon dolar oldu.

Zeytinden incire kadar birçok ihracat ürününe sahip Aydın'ın Nisan ayı ihracat rakamı belli oldu. Paylaşılan verilere göre Ege Bölgesi'nin ihracatı Nisan ayında 2 milyar 208 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İzmir 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatla zirvede yer alırken, Aydın 70,7 milyon dolarlık ihracatı ile 6. sırada yer aldı.

Dünya genelinde zeytinyağı rekoltesindeki artış sondasında zeytinyağı fiyatlarının gerilemesi nedeniyle ihracat rakamları Nisan ayında da yüzde 34 geriledi. 2024 yılı Nisan ayında 39 milyon dolar olan ihracat, 2025 yılı Nisan ayında 25,8 milyon dolar oldu.

Dünya lideri olunan kuru incirin Nisan ayındaki ihracatı ise yüzde 17'lik artışla 70 milyon dolardan 82 milyon dolara yükseldi Son 1 yıllık dönemde kuru meyvelerin Türkiye'ye kazandırdığı döviz tutarı yüzde 8'lik artışla 1 milyar 106 milyon dolara ulaştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın'ın Nisan İhracatı 70,7 Milyon Dolar - Son Dakika

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