10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor - Son Dakika
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10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor

04.08.2022 10:27
10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor

Aydın merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde tarlalarda hasat edilerek toptancılara 10 liradan satılan börülce, merkez ilçedeki Efeler'deki pazarlarda 20 liradan alıcı buluyor.

Aydın merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde tarlalarda hasat edilerek toptancılara 10 liradan satılan börülce, merkez ilçedeki Efeler'deki pazarlarda 20 liradan alıcı buluyor. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ediyor.

Potansiyeli ve ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'deki tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Aydın'da üretim aralıksız olarak devam ediyor. İl genelinde yılın 12 ayı tarlalarda hareketlilik yaşanırken, ürünlerin tarla ile semt pazarı arasındaki yolculuğunda bazı ürünlerdeki fiyat farkı yüzde 100'e kadar çıkıyor. Kırsal Kardeşköy Mahallesi'nde işçilerin sabahın ilk ışıkları ile tarlalara gelerek hasat etmeye başladıkları börülce toptancılara kilosu 10 TL'den satılırken, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de kurulan semt pazarında fiyatı iki katına çıkarak 20-25 TL'den alıcı buluyor. Bu durum bin bir emekle tarlasındaki ürününü yetiştiren üreticiler ile yüksek fiyattan ürün satın almak zorunda kalan tüketicileri zora sokuyor.

100 lira yevmiyeye çalışıyorlar

Börülce tarlasında günlük 100 lira yevmiye ile çalıştıklarını ifade eden Dudu Erkal, "Hava çok sıcak ve güneş altında tarlada çalışmak gerçekten çok zor bir iş. Güneşten etkilenmemek için tarlaya saat 5 buçuk gibi geliyoruz. İşimiz bitince çok fazla sıcağa kalmadan tarladan ayrılıyoruz. Bu günlerde hava sıcaklığı ortalama 42 derece. Tarladaki olumsuz durumlara karşı aldığımız önlemler dolayısıyla giydiğimiz kıyafetler, taktığımız eldivenlerle 42 derecelik sıcaklık oluyor bize 52. Günlük 100 TL yevmiye alıyoruz. Ev hanımı olan ya da masa başı çalışan kadınlar bence haline şükretsin" dedi.

Tarlada toplanan börülcenin kilosunun toptancılara 10 ila 12 lira arasında değişen fiyatlardan verildiğini belirten tarla sahibi Eşref Burak ise, "Börülce pazarda ortalama 20 ile 30 TL arasında satılıyor. Çeşitli maliyetler nedeniyle onlar da işin içinden anca çıkabiliyor. Burada herkes haklı" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10 kilometrelik mesafede fiyatı iki katına çıkıyor - Son Dakika

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