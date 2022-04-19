Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız - Son Dakika
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Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız

19.04.2022 12:46
Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 4 yıllık ihracat rakamlarını açıkladı.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 4 yıllık ihracat rakamlarını açıkladı. İHBİR Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Aydın Soyyiğit, gelecek 4 yıl için ihracat rakamını önümüzdeki 4 yıllık süreçte 1,7 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkartacaklarını söyledi.

İHBİR üyeleri yönetim kurulunun özel davetiyle dün akşam iftar yemeğiyle bir araya geldi. 2018'de göreve başladıklarında ihracat ve üye sayısı rakamlarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Aydın Soyyiğit; 4 yıllık süreçte toplam 2 bin 200 olan üye sayını 4 bin 700'e, 1,7 milyar dolar olan ihracat rakamını ise bu yıl itibariyle 3,5 milyon dolara tamamlayacaklarını söyledi. Sadece rakamsal değil, faaliyet anlamında da çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ifade eden Soyyiğit, gelecek dönem için de önemli projeleri olduğunu söyledi.

"AFRİKA, GÜNEY AMERİKA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİ GELDİ"

Bu zamana kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Soyyiğit, "Katıldığımız fuarlar ile üye firmalarımızı yurt dışına götürdük. Bu sayede oradaki firmalarla ticari ilişki kurmalarını sağladık. Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinden firmaları Türkiye'ye getirdik. Toplam 32 fuar gerçekleştirdik. Daha fazlasını yapacaktık ancak araya 2,5 yıllık pandemi girdi. Buna rağmen hiçbir zaman mazeret sunmadık. Alım heyetlerimizi online ortamda buluşturduk" açıklamasını yaptı.

"SATIN ALMA HEYETİ İLE 5 BİN 800 ÜZERİNDE GÖRÜŞME"

Satın alma heyetleri ile 5 bin 800'ün üzerinde alım heyeti görüşmesi yapıldığını vurgulayan Soyyiğit, "Onlarca milyon dolarlık bağlantı oldu. Bunda asıl önemli olan ise sürdürülebilir olmasıydı. Örneğin son dönemlerde Hindistan'daki ihracat oranımızda, yüzde 700'lük artışımız oldu. Amerika'da ise yüzde 100'lük artış var. Buradaki insanların Türk ürünlerini tanıması bizim için çok önemli" dedi.

"KADINLAR TİCARETE DİNAMİK KAZANDIRIYOR"

Bir önemli adımın da kadınları işin içine sokarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Soyyiğit, kadınların ihracata katılmasının çok önemli olduğunu ve her zaman onların yanında olacaklarını söyledi. Başlangıçta sadece 5 kadın girişimcinin organizasyonlara katılarak ürünlerini dünya piyasasına tanıttığını belirten Soyyiğit, "Bu sayı daha sonra 60'a çıktı. Bu yıl ise 180'e tamamlayacağız. Kadınlar ticarete dinamik kazandırıyor. Bu yüzden bu sayıyı artıracak, projelerle destek olacağız. Sadece kadınlara değil, gençlerimize de eğitim ve burs desteği vererek onları sektöre katacağız" şeklinde konuştu.

"10 BİN METREKARELİK ALANI 100 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Yaptıkları çalışmaları gelecek döneme de taşımak istediklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Aydın Soyyiğit şu şekilde konuştu:

"Yine her şeyi iki katına çıkaracağız. Yani ihracat rakamımızı 1,7 milyar dolardan, 8 milyar dolara çıkaracağız. 4 yıl içinde bu gerçekleşecek. Sadece bununla kalmayacak Türkiye'de çok büyük gıda fuarı yapacağız. Pandemi nedeniyle ertelenen fuarımızı bu yıl gerçekleştireceğiz. Normalde 10 bin metrekare olan alanı, 100 bin metrekareye çıkaracağız.

"BUTİK ÜRÜNLER BİLE DÜNYAYA SATILABİLECEK"

Türkiye'deki mikro ihracatı dijital platformlarda sergileyeceklerini de vurgulayan Soyyiğit, "Ürünlerimizi bu platform sayesinde Amerika, Çin gibi ülkelerde sergileyeceğiz. Bu sayede, her birey kendi üretmiş olduğu butik bir ürünü bile endüstriye katmış olacak. Bu platformda pazarlayıp satış yapabilecek. Bu da ihracata büyük destek verecek. Ayrıca ürünlerimizi, markalarımızı, kültürümüzü kısacası Türkiye'yi tanıtan bir belgesel çekeceğiz. ve sunacağımız dijital platform sayesinde yaklaşık 4 milyar insan izleyecek. Ayrıca yeni alım heyetlerimiz beklentileri kalkışacak şekilde homojen olacak. Her bir alt sektöre dokunacağız. Ürün gruplarına göre eşleştirmeler yapacağız. Ayrıca çalıştay da düzenleyerek her firmaya dokunacağız" dedi.


- İstanbul
Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız
Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız
Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız
Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız
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İstanbul, İhracat, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Aydın Soyyiğit: İhracatımızı 8 milyar dolara çıkaracağız - Son Dakika


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