Aydın Ticaret Borsası'ndan AB ile İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Ticaret Borsası'ndan AB ile İşbirliği

Aydın Ticaret Borsası\'ndan AB ile İşbirliği

Aydın Ticaret Borsası, AB yetkilileriyle coğrafi işaretli ürünlerin marka süreçlerini değerlendirdi.

16.05.2025 16:04
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Aydın Ticaret Borsası, Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileri coğrafi işaretli ürün üreticileriyle Ankara'da bir araya geldi.

Türk Patent ve Marka Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, AB Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Joo Onofre ile Dış İlişkiler ve Tarım Politikalarından Sorumlu Uzman Corina Maria Mocanu'nun da yer aldığı heyet, Türkiye'nin AB tescilli ürünlerine dair markalaşma ve pazarlama süreçlerini üreticilerle birlikte değerlendirdi. Aydın Ticaret Borsası, coğrafi işaretli Aydın ürünlerini temsil eden üyeleri ve uzman kadrosuyla toplantıya aktif katkı sundu. Toplantıya Aydın Ticaret Borsası'nı temsilen Proje Marka ve Patent Memuru Emine Ceylan Özdemir ve Coğrafi İşaretler Danışmanı Huriye Özener katılım sağlarken, AB Coğrafi İşaret (AB Cİ) tescili alan ürünleri kullanan Aydın Ticaret Borsası üyelerinden Mesut Dağdeviren, Ayşegül Eda Özen ve Aydın Kestanesi Coğrafi İşaret amblemi kullanıcısı Mustafa Çetin de toplantıya üretici temsilcileri olarak dahil oldu.

"Çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerimizin tanıtımı ve korunması konusunda atılan her adım çok kıymetli. Coğrafi işaretli ürünler, sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir mirastır. Bu toplantı, üreticilerimizin bilinçlenmesi ve uluslararası pazarda daha güçlü bir yer edinmemiz açısından önemli bir fırsat oldu. Aydın Ticaret Borsası olarak, coğrafi işaretli ürünlerimizin hem korunması hem de dünya çapında markalaşması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Toplantıda, AB tescilli Aydın Kestanesi ve Aydın Memecik Zeytinyağı gibi özgün ürünlerimizin markalaşma, ticarileştirme ve pazarlama süreçleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Coğrafi işaret kullanıcıları, kendi deneyimlerini paylaşarak sürece katkı sağladı. Bu etkileşim, üreticiler açısından da önemli bir farkındalık oluştururken, AB tescilinin ürünlerine kattığı değerin daha net kavranmasına ve bu değerin nasıl daha etkili kullanılabileceğine yönelik farkındalıklarının artmasına vesile oldu. Görüşmelerde, coğrafi işaretli ürünlerin etkin denetimi, üretici ve girişimcilerin desteklenmesi, AB amblemlerinin etiketlerde doğru ve yerinde kullanımı, yeni AB tüzüğü doğrultusunda özel sektörün tanıtım ve denetim süreçlerine entegrasyonu gibi önemli başlıklar ele alındı.

Aydın Memecik Zeytinyağı ve Aydın Kestanesi'nin de Avrupa pazarında markalaşma ve ticarileşme süreçlerinin masaya yatırıldığı bu verimli buluşmada, üreticiler Mesut Dağdeviren, Ayşegül Eda Özen ve Mustafa Çetin, ürünlerine özel zorlukları aktararak, coğrafi işaretli ürünlerin marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik somut önerilerde bulundular. Toplantı hem bilgi alışverişi hem de üreticilerin bilinçlenmesi açısından değerli bir platform oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Zeytinyağı, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Ticaret Borsası'ndan AB ile İşbirliği - Son Dakika

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