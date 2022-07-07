Aydın Ticaret Borsası, Özbekistan heyetini ağırladı

Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesinin yolunun üretimden, ihracattan geçtiğinin bilinci ile çalışmalarına devam eden Aydın Ticaret Borsası, bu çerçevede yabancı heyetlerle olan görüşmelerine de devam ediyor.

Aydın'ın ve tarım ürünlerinin uluslararası pazarda tanınması ve markalaşması adına önemli çalışmalarda bulunan ve birçok yabancı heyeti ağırlayan Aydın Ticaret Borsası, Özbekistan'dan gelen heyet ile görüştü. Aydın Ticaret Borsası'nı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Genel Başkanı Tevfik Fikret Koca öncülüğünde Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Başkatibi Hurşid Rahmanov, Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette heyeti, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın ekonomik yapısı, borsanın işlevi ve yapılan faaliyetler hakkında heyeti bilgilendirdi. İlimizdeki ve ülkemizdeki tarımsal üretim hakkında karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette pamuk üretimi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, gerçekleşen ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade ederek tarıma yönelik ticari iş birliğinin iki ülkeye büyük fayda sağlayabileceğini belirtti. Çondur, Aydın ili ve tarımı için muhtemel işbirliği imkanlarının ekonomik ve ticari fırsatlara dönüştürülmesi noktasında Aydın Ticaret Borsası olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Toplantının sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Müsteşarı Maşrab Mamirov'a plaket, takdim edildi. - AYDIN