Ayşegül Balım Yabacı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
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Ayşegül Balım Yabacı Dünya Şampiyonu

Ayşegül Balım Yabacı Dünya Şampiyonu
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Doğa Koleji öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, Tokyo'da düzenlenen matematik yarışmasında birinci oldu.

Doğa Koleji Karabük Kampüsü 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Balım Yabacı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) Büyük Finali'nde 11. sınıf kategorisinde dünya birincisi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2013'ten bu yana düzenlenen organizasyona bu yıl 26 ülkeden yaklaşık 2 bin 300 öğrenci katıldı. Yarışmada üstün performans sergileyen Yabacı, "Elmas Madalya", "Dünya Starı" ödülünü alarak "Şampiyon" ünvanını kazandı. Öğrencinin yarışmaya katılımı, TÜBİTAK 4001-B Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği Programı kapsamında desteklendi.

Karabük Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi olan ve DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan Ayşegül Balım Yabacı, T3 Vakfı Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programında bursiyerler arasında yer alıyor. Yabacı, geliştirdiği projelerle TEKNOFEST 2026 kapsamında 5 farklı projeyle yarı finale yükselmişti.

Dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye dönen Yabacı, Doğa Koleji Karabük Kampüsü Kurucusu Salih Aydın ve Kurucu Temsilcisi Dr. Çağla Özdemir Aydın ile Doğa Koleji Genel Merkezi'nde ağırlandı. Başarılı öğrenciye, Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Selim Genç tarafından plaket ve başarı ödülü verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selim Genç, Yabacı'nın elde ettiği dünya birinciliğinin disiplinli çalışmanın, doğru rehberliğin ve nitelikli eğitimin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Öğrencileri yalnızca akademik başarıya değil, uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil edecek bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Genç, "Bu gururu bizlere yaşatan öğrencimizi, ailesini, öğretmenlerini ve emeği geçen tüm eğitim kadromuzu yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Dünya şampiyonu Ayşegül Balım Yabacı da dünya birinciliğinin uzun süredir hedeflediği bir başarı olduğunu belirterek, "Bu başarıya ulaşmış olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Bu süreçte bana inanan aileme, öğretmenlerime ve Doğa Kolejine teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarıma en büyük tavsiyem; hayallerinden asla vazgeçmemeleri, çok çalışmaları ve karşılarına çıkan zorluklar ne olursa olsun pes etmemeleridir." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Doğa Koleji, Ekonomi, Japonya, Karabük, Tokyo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayşegül Balım Yabacı Dünya Şampiyonu - Son Dakika

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