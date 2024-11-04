Ayvalık'ta Orka Holding'den Yeni Mağazalar

Ekonomi

Orka Holding, Damat Tween ve Beverly Hills Polo Club markalarıyla Balıkesir'deki Ayvalık Setur Marina AVM'de 2 yeni mağaza açtı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, mağazaların açılışı Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu'nun ev sahipliğinde özel bir davetle gerçekleştirildi. Davete, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar ve eşi Emel Uçar da katıldı.

AVM'deki Damat Tween mağazasında 2024-2025 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, Beverly Hills Polo Club mağazasında da Marin Koleksiyonu'nun tasarımları satışa sunuluyor.

İki markanın "çevreye duyarlı" bakışını yansıtan, doğal elyaflar ve malzemelerden oluşan koleksiyonlarda kalite, şıklık ve fonksiyonellik ön planda tutuluyor.

Koleksiyonların doğal malzemelerle bağını güçlendiren renk paletinde ise beyazdan buza, yulaftan tereyağına kadar uzanan beyazın tonları, kil gibi doğal renklerle uyum sağlıyor.