Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni başkanı Ali Uçar'ın oldu

Ayvalık Ticaret Odası'nın yeni başkanı Ali Uçar oldu.
Ayvalık Ticaret Odası'nın (ATO) Konferans Salonu'nda gerçekleşen kongrede, beyaz listeyle Nihat Uzun, mavi listeyle Ali Uçar seçime girdi.
Dokuz meslek komitesinin belirlendiği seçimlerde, sandıkların tamamını kazanan Ali Uçar, ticaret odasının yeni başkanı oldu.
ATO Başkanı Ali Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde çalışacaklarını söyledi.
Uçar başkanlığındaki ilk toplantısında yeni yönetim kurulunun açıklanacağı öğrenildi.
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