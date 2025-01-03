Azerbaycan'dan Suriye'ye Yardım Tırları Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan'dan Suriye'ye Yardım Tırları Geçti

Azerbaycan\'dan Suriye\'ye Yardım Tırları Geçti

Azerbaycan, Suriye'ye 200 ton gıda yardımı gönderdi. Tırlar Türkiye'den transit geçerek ulaştırılacak.

03.01.2025 03:45
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Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'den Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan, 200 ton gıda malzemesini taşıyan 10 tır Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Azerbaycan devleti tarafından Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri, AFAD koordinasyonunda ülkemiz üzerinden transit geçiş yaparak Çobanbey'e ulaştırılacak. Yardım tırları, Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra AFAD Lojistik Depoları'na teslim edilecek. Depolarda yapılan hazırlıkların ardından malzemeler, Suriye'deki yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak.

Yardım tırlarından birinin sürücüsü İlhan Bayram, Azerbaycan halkının dayanışmasını vurguladı:

"10 araçla Azerbaycan'dan yola çıktık. Sağ olsun Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Suriye'deki Müslüman kardeşlerimizi düşünerek bu yardımı organize etti. AFAD ekipleri ve Sarp Gümrük yetkilileri burada bizi karşıladı. Yaklaşık 36 saattir yoldayız."

Bir diğer sürücü Mahmut Kıraç ise, bu anlamlı yardımı ulaştırmanın mutluluğunu paylaştı:

"Üç gündür yoldayız. Azerbaycan devleti tarafından gönderilen yardım malzemelerini Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan'dan Suriye'ye Yardım Tırları Geçti - Son Dakika

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