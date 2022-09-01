Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni

Azerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreni TEKNOFEST KARADENİZ'de yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST coşkusunu Samsun'a taşıdıklarını belirterek, İki devlet olarak çalışmaları çeşitlendirmek ve teknolojileri geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile birlikte e-Devlet sistemlerini entegre etme adına çalışma başlattıklarını aktaran Koç, "Bugün 14 yaşında olan, 60 milyonun üzerinde kullanıcıyla, 6 bin 700'ün üzerinde dijital hizmetin sunulduğu, Yüzde 95'in üzerinde memnuniyet oranıyla, çok rahat ve güvenli bir şekilde kullandığımız e-Devlet Kapısı'nda sahip olduğumuz tüm tecrübe ve birikimi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunun yanında iki e-Devlet sistemini de bağlantılı hale getirmiş olacağız." diye konuştu.

Azerbaycan'la güzel bir birlikteliği açıklamaktan memnuniyet duyduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza artık 'Tek e-Devlet' ibaresini de eklemiş bulunuyoruz. İki devletin e-Devlet Kapısı'nda karşılıklı yönlendirme yapan bağlantılar oluşturuldu. e-Devlet Kapısı'na açılan kapı, ASAN'a da açılabilecek. ASAN'a açılan kapı, e-Devlet Kapısı'na da ulaşmamızı sağlayan bir kapı olacak. Azerbaycan ile kurmuş olduğumuz bu dijital köprünün, asırlardır süren gönül bağımızla birleşince tüm dünyaya bu alanda örnek olacağına inanıyoruz. Eğitim alanında başlayacak olan entegrasyon sürecimiz, her geçen gün gelişerek, farklı alanlara da yayılacağına inanıyoruz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkan Ulvi Mehdiyev de 2020 yılında imzaladıkları mutabakat zaptı ile e-Devlet sahasında iş birliği çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Salgından dolayı dünya büyük bir kriz yaşarken çalışmaları ertelemediklerini vurgulayan Mehdiyev, "Uygulama ile Azerbaycan vatandaşları ve Türkiye vatandaşları çift taraflı bürokratik hizmetlere daha kolay ulaşacak. İş birliğimiz bundan sonra da karşılıklı olarak devam edecek." şeklinde konuştu.

-Dünyada bir ilk

Tören sonrası basına açıklamalarda bulunan Koç, hem Türkiye e Devlet sisteminin hem Azerbaycan'ın sisteminin çok başarılı olduğunu ifade ederek, "Biz güçlerimizi birleştirdik. Özellikle Azerbaycanlı vatandaşlarımız Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bu öğrencilerimizin diplomalarının sisteme entegrasyonu, Türkiye'den Azerbaycan'a okumaya giden vatandaşlarımızın oradaki üniversitelerden aldıkları diplomaların sisteme entegrasyonu, iş dünyasının ticarette ihtiyaç duyduğu hizmetlerin entegrasyonu başta olmak üzere bir çok hizmette vatandaşlarımıza tek e devleti yaşatacağız. Bu entegrasyon çalışması dünyada bir ilk niteliği taşıyor." dedi.

Mehdiyev ise Türkiye Azerbaycan arasında çok farklı sahalarda iş birliği çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatarak, "Ekonomik ve sosyal sahalarda bir çok iş birliği çalışması yapılıyor. Teknoloji alanında da bu entegrasyon ile büyük bir iş başarılmış oldu. Türkiye'den bir vatandaş Azerbaycan'a geldiğinde oturum izni, eğitim, ticaret gibi alanlarda bürokratik süreçleri bu sistem sayesinde daha kolay olacak. İki ülke vatandaşlarının ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yakınlaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.