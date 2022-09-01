Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni

01.09.2022 15:56
Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni

Azerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreni TEKNOFEST KARADENİZ'de yapıldı.

Azerbaycan e-Devlet Sistemleri entegrasyon çalışmalarının tanıtım töreni TEKNOFEST KARADENİZ'de yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Azerbaycan'da başlayan TEKNOFEST coşkusunu Samsun'a taşıdıklarını belirterek, İki devlet olarak çalışmaları çeşitlendirmek ve teknolojileri geliştirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı ile birlikte e-Devlet sistemlerini entegre etme adına çalışma başlattıklarını aktaran Koç, "Bugün 14 yaşında olan, 60 milyonun üzerinde kullanıcıyla, 6 bin 700'ün üzerinde dijital hizmetin sunulduğu, Yüzde 95'in üzerinde memnuniyet oranıyla, çok rahat ve güvenli bir şekilde kullandığımız e-Devlet Kapısı'nda sahip olduğumuz tüm tecrübe ve birikimi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Bunun yanında iki e-Devlet sistemini de bağlantılı hale getirmiş olacağız." diye konuştu.

Azerbaycan'la güzel bir birlikteliği açıklamaktan memnuniyet duyduklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"'İki Devlet, Bir Millet' düsturumuza artık 'Tek e-Devlet' ibaresini de eklemiş bulunuyoruz. İki devletin e-Devlet Kapısı'nda karşılıklı yönlendirme yapan bağlantılar oluşturuldu. e-Devlet Kapısı'na açılan kapı, ASAN'a da açılabilecek. ASAN'a açılan kapı, e-Devlet Kapısı'na da ulaşmamızı sağlayan bir kapı olacak. Azerbaycan ile kurmuş olduğumuz bu dijital köprünün, asırlardır süren gönül bağımızla birleşince tüm dünyaya bu alanda örnek olacağına inanıyoruz. Eğitim alanında başlayacak olan entegrasyon sürecimiz, her geçen gün gelişerek, farklı alanlara da yayılacağına inanıyoruz."

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal Yenilikler Devlet Ajansı Başkan Ulvi Mehdiyev de 2020 yılında imzaladıkları mutabakat zaptı ile e-Devlet sahasında iş birliği çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Salgından dolayı dünya büyük bir kriz yaşarken çalışmaları ertelemediklerini vurgulayan Mehdiyev, "Uygulama ile Azerbaycan vatandaşları ve Türkiye vatandaşları çift taraflı bürokratik hizmetlere daha kolay ulaşacak. İş birliğimiz bundan sonra da karşılıklı olarak devam edecek." şeklinde konuştu.

-Dünyada bir ilk

Tören sonrası basına açıklamalarda bulunan Koç, hem Türkiye e Devlet sisteminin hem Azerbaycan'ın sisteminin çok başarılı olduğunu ifade ederek, "Biz güçlerimizi birleştirdik. Özellikle Azerbaycanlı vatandaşlarımız Türkiye'de eğitim alıyorlar. Bu öğrencilerimizin diplomalarının sisteme entegrasyonu, Türkiye'den Azerbaycan'a okumaya giden vatandaşlarımızın oradaki üniversitelerden aldıkları diplomaların sisteme entegrasyonu, iş dünyasının ticarette ihtiyaç duyduğu hizmetlerin entegrasyonu başta olmak üzere bir çok hizmette vatandaşlarımıza tek e devleti yaşatacağız. Bu entegrasyon çalışması dünyada bir ilk niteliği taşıyor." dedi.

Mehdiyev ise Türkiye Azerbaycan arasında çok farklı sahalarda iş birliği çalışmalarının sürdürüldüğünü anlatarak, "Ekonomik ve sosyal sahalarda bir çok iş birliği çalışması yapılıyor. Teknoloji alanında da bu entegrasyon ile büyük bir iş başarılmış oldu. Türkiye'den bir vatandaş Azerbaycan'a geldiğinde oturum izni, eğitim, ticaret gibi alanlarda bürokratik süreçleri bu sistem sayesinde daha kolay olacak. İki ülke vatandaşlarının ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yakınlaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak Karate 1 Premier Lig'in 3. etabı yarın Bakü'de başlayacak Kılıçdaroğlu'ndan 'İha ve Siha' Sorusuna Yanıt: 'Bizim Evlatlarımızın Yaptığı Başarıları Kim Gölgelemek İsteyebilir? Kılıçdaroğlu'ndan 'İha ve Siha' Sorusuna Yanıt: 'Bizim Evlatlarımızın Yaptığı Başarıları Kim Gölgelemek İsteyebilir?
Kaynak: AA

Azerbaycan, E-Devlet, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
14:55 Nihat Doğan'ın "Maçoyum ben" klibinde oynayan Deniz Akkaya'nın estetiksiz hali görenleri şaşkına çeviriyor
14:54 Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti
14:54 Düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar! Şelale tüm aileyi hayattan kopardı
14:45 100 dolar çekmek isteyen kadının hesabına 10.5 milyon dolar geçti! Şirket hatayı aylar sonra fark etti
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 15:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan e-Devlet sistemleri entegrasyon töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement