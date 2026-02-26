Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'dan Üçlü İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın verimli üçlü işbirliği formatı oluşturduğunu belirterek "Türkiye'nin sanayi kapasitesi, teknoloji olanakları, Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu ve ilişkileri Azerbaycan ve Gürcistan'a büyük değer katacaktır." dedi.

Cabbarov, Gürcistan'ın Telavi şehrinde düzenlenen 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Bugünün, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu hatırlatan Cabbarov, 34 yıl önce 613 masum insanın acımasızca katledildiğini anlattı.

Mikayıl Cabbarov, kardeş Türkiye'nin bu süreçte her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu, yine kardeş Gürcistan'ın da toprak bütünlüğünü destekleyerek Azerbaycan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Güney Kafkasya bölgesinin tarihi dönemden geçtiğini ve barış sürecinin yürütüldüğünü söyleyen Cabbarov, komşu ve dost ülkelerin bu sürece katkılarının önemli olduğunu kaydetti.

Bakan Cabbarov, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'ın bir araya gelerek verimli üçlü işbirliği formatı oluşturduğunu belirterek "İşbirliğimiz istikrarı pekiştiriyor, refahı artırıyor. İşbirliğimiz ortak enerji ve altyapı projeleri üzerinde şekillendi. Birlikte daha da ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.

Azerbaycan'ın güçlü ve istikrarlı ekonomik yapıya sahip olduğunu vurgulayan Cabbarov, işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan imar ve ihya çalışmalarından bahsetti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, enerji alanındaki işbirliklerine de değinerek "Türkiye ve Gürcistan'ın enerji güvenliğine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. 16 ülkeye doğal gaz ihraç ediyoruz. Bunlardan 10'u Avrupa ülkesidir. Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye rotası artık Avrupa enerji altyapısının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve transit alanında üç ülkenin işbirliğinde önemli role sahip olduğunu söyleyen Cabbarov, ulaştırma olanaklarının Orta Koridor'u güçlendirdiğini söyledi.

Mikayıl Cabbarov, Azerbaycan'ın ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) da bölgeye büyük fayda sağlayacağını vurguladı.

Ticari ilişkiler konusunda da Cabbarov, "Ticari ilişkiler işbirliğimizin temel sütununu oluşturuyor. Türkiye ve Gürcistan Azerbaycan'ın başlıca ticari ortaklarıdır. 2025'te Türkiye ile ticaret hacmimiz 7 milyar dolar, Gürcistan'la 900 milyon dolar oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Cabbarov, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne olan bir kapı olarak gördüklerini belirterek "Türkiye'nin sanayi kapasitesi, teknoloji olanakları, Avrupa Birliği ile gümrük entegrasyonu ve ilişkileri Azerbaycan ve Gürcistan'a büyük değer katacaktır." dedi.