Azerbaycan Yapay Zeka Yatırımı Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Azerbaycan Yapay Zeka Yatırımı Hedefliyor

Azerbaycan, 2040'a kadar yapay zeka ile 40 milyar dolar değer üretmeyi planlıyor.

05.12.2024 12:46
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Azerbaycan Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, yapay zekaya yatırım yapmayı stratejik bir hedef olarak belirlediklerini belirterek, "2040 yılına kadar yapay zeka sayesinde 40 milyar dolarlık değer üretmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka verimliliğimizi artıracak ve işgücümüzün istikrarını koruyacak." dedi.

Türkiye ve çok sayıda ülkeden iş dünyasının liderlerini, akademisyenleri, bürokratları ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "8. İstanbul Ekonomi Zirvesi" devam ediyor.

Bu yıl "Yapay Zeka ve Ekonomi" ana temasıyla düzenlenen ve Azerbaycan, ABD, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan, İsviçre, Danimarka ve Fransa gibi 20'den fazla ülkeden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, 1500'den fazla ziyaretçi katılıyor.

Yapay zekanın ekonomiye etkilerinin yanı sıra dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, enerji, savunma sanayisi, turizm ve otomotiv gibi sektörlerin geleceğini kapsamlı bir şekilde ele almayı hedefleyen zirvede konuşan Elnur Aliyev, Azerbaycan'ın yapay zekaya yönelik planlarından bahsetti.

Yapay zekaya yatırım yapmayı stratejik bir hedef olarak belirlediklerini ve bu alana yatırıma devam ettiklerini dile getiren Aliyev, "2040 yılına kadar yapay zeka sayesinde 40 milyar dolarlık değer üretmeyi hedefliyoruz. Yıllık 2,5 milyar dolara tekabül ediyor. Yapay zeka verimliliğimizi artıracak ve işgücümüzün istikrarını koruyacak." diye konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'da yapay zeka alanında 600 şirketi desteklediklerini, daha fazla şirketi desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapay zeka alanında küresel işbirliklerinin öneminden bahseden Aliyev, "Yapay zeka alanında işbirliğimizi artırmalıyız. Sizi, buradaki fırsatları birlikte keşfetmeye davet ediyorum." çağrısında bulundu.

"Yapay zeka şeffaflığı artırma noktasında büyük fırsatlar sunuyor"

Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakan Yardımcısı Blerta Rama ise Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin çok derin bağlara sahip olduğunu belirterek, "Burada anlamlı diyaloglar oluşturma ve işbirliği fırsatları oluşturmak için bulunuyoruz." dedi.

Bölgedeki sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılık konusunda Türkiye ile ortak hedeflere sahip olduklarını anlatan Rama, yapay zeka konusundaki muhtemel işbirliği fırsatlarından bahsetti.

Rama, yapay zekaya bakış açılarına değinerek, "Bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapay zeka, kamu hizmetlerini hızlandırmak ve şeffaflığı artırma noktasında büyük fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Azerbaycan Yapay Zeka Yatırımı Hedefliyor - Son Dakika

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