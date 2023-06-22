Babacan'dan Merkez'in faiz artırımına tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek var - Son Dakika
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Babacan'dan Merkez'in faiz artırımına tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek var

22.06.2023 15:29

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise faiz artışına tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Babacan, Erdoğan'ın seçim kampanyası boyunca 'faiz daha da inecek' sözlerini hatırlatarak ya özür dilemesi ya da bir kez daha aldatıldığını söylemesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. 27 ay sonra gelen karar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise tepkisini çekti. Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek bulunduğunu ifade etti.

"BU DURUMDA ÇIKIP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK"

Babacan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca "faiz daha da inecek" diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha "Laf dinlemiyorlar" diyecek. Başka yol yok."

GEÇMİŞ DÖNEMDEKİ AÇIKLAMALARINI HATIRLATTI

Paylaşımında bir videoya da yer veren Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı açıklamaları ve kendisinin 19 Mart 2021 tarihinde sarf ettiği "Ekonomi bazen faiz artışlarını gerektirebilir" cümlelerini hatırlattı.

Babacan'dan Merkez'in faiz artırımına tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek var
YORUMLAR (6)
  • Özcan Kuvan: Ne alaka sayınbabacan? İki seçenek var ama sizin dediğiniz gibi değil. Ya Kılıçtaroğlu yaptı diyecekler yada duş güçler saldırıyor diyecekler olay bitecek yıllardır olduğu gibi :)))) Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
  • Murat: Bıktık ekonomiden anlamayan hükümetin politikaları yüzünden ben vatandaş olarak fakirlestim Cevap Yaz 21 8 Yayından Kaldır
  • Ahmet Özkaplan: Mademki ekonomiden çok iyi anlıyorsun öneri sun sayın babacan Cevap Yaz 18 9 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Babacan'dan Merkez'in faiz artırımına tepki: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde iki seçenek var - Son Dakika


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