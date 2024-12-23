Babadağ Kestanesi TBMM'de Tanıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Babadağ Kestanesi TBMM'de Tanıtıldı

Babadağ Kestanesi TBMM\'de Tanıtıldı

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Babadağ Kestanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tanıtarak ilçenin eşsiz lezzetini milletvekillerine ikram etti. Bu tanıtım etkinliği, Babadağ'ın tarımsal ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

23.12.2024 09:32  Güncelleme: 09:33
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçenin eşsiz doğal ürünlerinden biri olan Babadağ Kestanesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tanıttı.

İlçenin yüksek yamaçlarında yetişen ve kendine has lezzetiyle öne çıkan kestaneler, milletvekillerine ikram edilerek büyük beğeni topladı. Kestanelerin tanıtımı sırasında, Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Şahin Tin'in destekleriyle, Babadağ'ın bu eşsiz lezzeti TBMM çatısı altında geniş bir kitleye ulaştırıldı. Başkan Murat Kumral, Babadağ Kestanesini tanıtma sürecine verdikleri katkılar nedeniyle Denizli Milletvekillerine teşekkür ederek, "İlçemizin bu değerini tüm Türkiye ile paylaşmak bizler için gurur verici" ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Kumral, bu tür etkinliklerin Babadağ'ın kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, ilçe ürünlerinin markalaşması ve tanınırlığının artması için yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

Etkinlik boyunca, Babadağ Kestanesinin yetiştiği doğal ortam ve üretim süreçleri hakkında milletvekillerine bilgiler verildi. Bu özel tanıtım etkinliği, Babadağ'ın tarımsal ve kültürel değerlerinin daha geniş çevrelere duyurulmasına katkı sağladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Babadağ Kestanesi TBMM'de Tanıtıldı - Son Dakika

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