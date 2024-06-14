BAE Enerji Bakanı: Türkiye'de pek çok yatırım olanağına bakıyoruz

Ekonomi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "Türkiye'de sadece enerji tarafında değil, tarımda, ulaşımda, turizmde ve diğer alanlarda da pek çok yatırım olanağına bakıyoruz." dedi.

Al Mazroui, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin BAE için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Al Mazroui, "Türkiye ile ilişkilerin gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye ile sadece enerjide değil, ulaşımda da bağ kurabileceğimize inanıyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye de açık durumda ve büyük bir tecrübeye sahibiz." diye konuştu.

Türk ekonomisinin bölgede ve dünyada önemli bir rol oynadığını belirten Al Mazroui, "Türkiye önemli ve çok güçlü bir ekonomi." değerlendirmesini yaptı.

BAE'nin yenilenebilir enerji alanında 40'tan fazla ülkede çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Al Mazroui, "Bu nedenle yenilenebilir enerji projelerini genişletmek için Türkiye'ye ve Türk şirketleriyle birlikte yatırım yapmak bizim için mantıklıdır." ifadesini kullandı.

Al Mazroui, "Türkiye'de sadece enerji tarafında değil tarımda, ulaşımda, turizmde ve diğer alanlarda da pek çok yatırım olanağına bakıyoruz." dedi.

Türkiye'nin doğal gaz ve diğer altyapılar açısından Avrupa'yı birbirine bağlayabileceğine dikkati çeken Al Mazroui, "Liderlerimiz arasında bu konuda adım atılması için giderek daha fazla fikir birliği sağlandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Al Mazroui, "Bildiğiniz gibi Hazar'a, Azerbaycan'a yatırım yapıyoruz ve Türkiye'ye de bağlanıyoruz. Dolayısıyla bizim için Türkiye gerçek bir ortaktır." ifadelerini kullandı.