BAE Enerji Bakanı: Türkiye'de pek çok yatırım olanağına bakıyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

BAE Enerji Bakanı: Türkiye'de pek çok yatırım olanağına bakıyoruz

BAE Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, Türkiye'nin enerji, tarım, ulaşım, turizm ve diğer alanlarda pek çok yatırım olanağına sahip olduğunu belirterek Türkiye ile ilişkilerin gelişeceğine inandıklarını söyledi. Al Mazroui, Türkiye'nin bölgede ve dünyada önemli bir ekonomik rol oynadığını vurgulayarak Türkiye'ye yatırım yapmanın mantıklı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa'yı doğal gaz ve diğer altyapılar açısından birbirine bağlayabileceğini belirterek Türkiye'nin BAE için gerçek bir ortak olduğunu dile getirdi.

14.06.2024 11:05
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek "Türkiye'de sadece enerji tarafında değil, tarımda, ulaşımda, turizmde ve diğer alanlarda da pek çok yatırım olanağına bakıyoruz." dedi.

Al Mazroui, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin BAE için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Al Mazroui, "Türkiye ile ilişkilerin gelişeceğine inanıyoruz. Türkiye ile sadece enerjide değil, ulaşımda da bağ kurabileceğimize inanıyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye de açık durumda ve büyük bir tecrübeye sahibiz." diye konuştu.

Türk ekonomisinin bölgede ve dünyada önemli bir rol oynadığını belirten Al Mazroui, "Türkiye önemli ve çok güçlü bir ekonomi." değerlendirmesini yaptı.

BAE'nin yenilenebilir enerji alanında 40'tan fazla ülkede çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Al Mazroui, "Bu nedenle yenilenebilir enerji projelerini genişletmek için Türkiye'ye ve Türk şirketleriyle birlikte yatırım yapmak bizim için mantıklıdır." ifadesini kullandı.

Al Mazroui, "Türkiye'de sadece enerji tarafında değil tarımda, ulaşımda, turizmde ve diğer alanlarda da pek çok yatırım olanağına bakıyoruz." dedi.

Türkiye'nin doğal gaz ve diğer altyapılar açısından Avrupa'yı birbirine bağlayabileceğine dikkati çeken Al Mazroui, "Liderlerimiz arasında bu konuda adım atılması için giderek daha fazla fikir birliği sağlandığını düşünüyorum." diye konuştu.

Al Mazroui, "Bildiğiniz gibi Hazar'a, Azerbaycan'a yatırım yapıyoruz ve Türkiye'ye de bağlanıyoruz. Dolayısıyla bizim için Türkiye gerçek bir ortaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAE Enerji Bakanı: Türkiye'de pek çok yatırım olanağına bakıyoruz - Son Dakika

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