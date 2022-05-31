BAE savunma sanayi yetkililerinden, Teknopark Ankara'ya ziyaret - Son Dakika
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BAE savunma sanayi yetkililerinden, Teknopark Ankara'ya ziyaret

31.05.2022 19:00
BAE savunma sanayi yetkililerinden, Teknopark Ankara'ya ziyaret

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma sanayi yetkilileri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İvedik OSB) Teknopark Ankara'yı ziyaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) savunma sanayi yetkilileri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İvedik OSB) Teknopark Ankara'yı ziyaret etti.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE'nin tedarik kuruluşu olan Tawazun'un yöneticileri, Teknopark Ankara'da savunma sektörü alanında faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin'in eşlik ettiği BAE heyeti, ziyaret kapsamında, Gökser Makina, Deico, Teknodizayn, Nanomagnetics, Mesan, Er Makina ve Teknopar firmalarının ürünleri hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Söz konusu firmalar ziyaretçilere, ürün ve teknolojilerini anlatan sunumlar gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Organize Sanayi Bölgesi, Ankara, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAE savunma sanayi yetkililerinden, Teknopark Ankara'ya ziyaret - Son Dakika


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