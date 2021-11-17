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Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor - Son Dakika

Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor

17.11.2021 21:44

Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor Mor lahananın tarlada kilosu 3,5 lira, beyaz lahana ise 1,5 lira İç Anadolu ve Türkiye'nin güney bölgelerinde kışlık sebzelerde erkenci ürünlerin zarar görmesi Bafra Ovası çiftçisine yaradı.

Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor

Mor lahananın tarlada kilosu 3,5 lira, beyaz lahana ise 1,5 lira

SAMSUN - İç Anadolu ve Türkiye'nin güney bölgelerinde kışlık sebzelerde erkenci ürünlerin zarar görmesi Bafra Ovası çiftçisine yaradı. Çiftçiler sezonun ilk mor lahanalarını tarladan kilosu 3,5 TL, beyaz lahanaları ise 1,5 TL'den satıyor.

Türkiye'nin gıda ambarlarından biri olan Bafra Ovası, bu sezon kışlık sebzede altın dönemini yaşıyor. Bu yıl ürünlerde bir hastalığa rastlanmazken, verimlilik de diğer bölgelere göre oldukça yüksek. İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde kışlık sebzelerde yaşanan sıkıntılar talep yoğunluğunu Samsun'a yöneltti. Geçen yıl ızgara vurulan mor ve beyaz lahanalar, bu sezon ise hale inmeden alıcı buluyor. Bu sene tarladaki en değerli kışlık sebzenin mor lahana olduğuna dikkat çeken üreticiler, fiyatların düşmemesi halinde iyi bir kazanç elde edeceklerini ifade ettiler.

"Güneyde ürünlerin yanması bize piyango gibi oldu"

Mor lahananın şu anki satış fiyatının iyi olduğunu ve fiyatların aşağıya düşmemesi durumunda kar elde edebileceklerini dile getiren çiftçi Uluhan Gündüz, "Erken hasatçılar ilk etapta mor lahanayı 3,5 TL'den faturalı olarak satmaya başladı. Şu anda ise piyasa biraz düştü. Biz de hasada hazırlanıyoruz. Para kazanabilmeyi umut ediyoruz. Geçen sene bu zamanda 2,20 TL'ye kadar çıkan fiyat yılbaşından sonra 50 kuruşa düşmüştü, talep bile olmamıştı. Bir kısmı tarlasına ızgara vurdu bir kısmı da oldukça ucuz verdi. Fiyatlar şu anki seviyenin aşağısına düşerse kimse para kazanamaz. Gübre fiyatlarına sürekli olarak zam geliyor. 3-4 TL çiftçi için ideal paralar. Daha fazla etsin isteriz ama bu seviyeye de şükretmek gerekir. Ben 10 dönüm mor, 4 dönüm de beyaz (hibrit) lahana ektim. 10 dönümden 60 ton mor lahana, 4 dönümden de 40 tona yakın beyaz lahana bekliyorum. İç Anadolu'daki mahsullerin yandığı söyleniyor. Orası Bafra'yı etkiliyordu. Orada erkencilerin yanması bize piyango gibi bir şey oldu. İnşallah böyle devam eder ve fiyatlar yukarı çıkar, çiftçimiz de rahat eder" dedi.

"Geçen yıl tarlaya ızgara vurmuştum, bu sene mor lahana yüz güldürecek"

Geçen sene fiyatların oldukça düşmesi nedeniyle lahana tarlalarına ızgara vurduklarını fakat bu sene mor ve beyaz lahananın iyi para ettiğine dikkat çeken 40 yıldır çiftçilik yapan İdris Gündüz, "Şu anda beyaz lahana 1,5 TL'den satılıyor. Geçen sene beyaz lahana hiç para etmemişti. Ben tüm beyaz lahanaları ızgaraya vurmuştum. Mor lahana ise ilk çıktığında iyiydi, yılbaşından sonra hiç para etmedi. Bu sene nasıl olur bilmiyoruz. Mor lahana geçen yıl ilk çıktığında 2 TL'den satılıyordu. Bu sene ise faturalı şekilde 3,5 civarında satılıyor. Bu sene mor lahananın fiyatı 5 TL'ye kadar çıkabilir. 5 TL'den satarsak çiftçinin yüzü güler. Çiftçilerin tüm girdilerine büyük oranda zam geldi. Ben 35 dönüm kışlık sebze ektim. 150 ton mahsul almayı hedefliyorum. Üretimde hiçbir sıkıntımız yok ama satışlar nasıl olacak bilmiyoruz. İlk hasatlarda karnabaharda durum iyi değil. Bu sene mor lahana yüz güldürecek gibi görünüyor. Beyaz lahanada da fiyatlar kötü değil. Diğer kışlık sebzelerde durumun ne olacağı pek belli olmuyor" diye konuştu.

"Bafra kışlık sebzede altın sezonunu yaşayacak"

Türkiye'de yaşanan kışlık sebze sorununa rağmen Bafra'da üretim rekoru kıracaklarını iddia eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise şunları söyledi:

"Bu sene Bafra Ovası kışlık sebzede en zengin yılını yaşayacak. İç Anadolu ve güney kesimlerde kışlık mahsullerde sıkıntı olduğunu duyduk. Bafra'da 90 bin dekar üzerinde kışlık sebze üretiliyor. İlçemizde pırasa, beyaz lahana, mor lahana, karnabahar ve brokoli üretiliyor. Mor lahana şu anda üreticiden 3-3,5 TL'den alınıyor. Halde ise 4 liradan toptan satılıyor. Büyük şehirlerde mor lahananın 8-10 TL'den satıldığını görüyoruz. Aradaki farkın bu kadar uçurum olması manidar bir durum. Bafra Ovası'nın kışlık sebze üretiminde bu sene rekor kıracağını düşünüyoruz. Üreticimiz de bundan güzel bir kar sağlar umarım. Çiftçilerin üretim maliyetlerinde büyük bir artış oldu. Bafra'da bilinçli tarım yapılıyor. Bu sene hem verim çok hem de ürünlerde hastalık yok. Türkiye'de şu anda kışlık sebze anlamında büyük bir yokluk var ama Bafra'da bu durum söz konusu değil. Üreticiler olarak tüketicilere rayiç fiyata mal satmak istemiyoruz. Devletimizden yakıt, ilaç, gübre ve hayvan yemi fiyatlarını kontrol altında tutmasını istiyoruz. Bu girdi masrafları kontrol edilir, çiftçiye destek verilirse hem üretici hem de tüketici sebze fiyatlarından memnun olur."

Kışlık sebze üretiminde Samsun'da yılda 252 bin 57 ton kırmızı, beyaz ve Brüksel lahanası üretiliyor. Türkiye'de üretilen lahanaların yüzde 30'unu tek başına üreten Samsun lahana üretiminde Türkiye'de 1. sırada yer alıyor. Ayrıca Samsun'da yılda 10 bin 404 ton turp, 25 bin 707 ton pırasa, 26 bin 498 ton karnabahar üretiliyor. Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü gibi verimli ovalara sahip olan Samsun Türkiye'de lahana üretiminde 1., turp üretiminde 2., pırasa üretiminde 3., karnabahar üretiminde ise 4. sırada yer alıyor.

Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor
Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor
Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor
Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor

Bafra Ovası, Türk Lirası, İç Anadolu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bafra Ovası'nda üreticiye piyango... Kışlık sebze altın dönemini yaşıyor - Son Dakika
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