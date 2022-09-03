Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık" - Son Dakika
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Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık"

03.09.2022 12:56
Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık"

Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık"EDİRNE Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'ye akın Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık"

EDİRNE Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'ye akın Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

"Türkiye çok ucuz"

Bulgaristan'dan gelen Yusuf Yusufova, Türkiye'de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız" dedi. Dimka Yusufova, "Türkiye çok ucuz her şeyi buradan alıyoruz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim takım ne ihtiyaç varsa aldık" dedi.

"Az para bozdurduk çok şey aldık"

Nevin Asenova, "Burası çok uygun oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere'den geliyorum. Bulgaristan'daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık" dedi. Saffet Asenova, az para bozdurduk çok şey aldık. Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere'den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız" dedi.

"Ne beğenirsek alacağız"

Bulgaristan'dan gelen Hanife Recep, "450 Leva bozdurdum. Buraya pazara geldik. Ne beğenirsek alacağız. Elbise, ayakkabı, makyaj malzemesi, çanta alacağız" dedi. Erol Mümin, "çocuklara okul kıyafeti aldık. Elbise, ayakkabı okul çantası aldık" dedi.

"Müşterilerimizin yüzde 90'ı Bulgarlardan oluşuyor"

Pazar Esnafı Mehmet Demir, "Müşterilerimizin yüzde 90'ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan'da satışını da yapıyorlar. Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine uygun geliyor. Biz de İstanbul'dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Bulgaristan, alışveriş, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bagajlarını dolduran Bulgarlar: 'Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bagajlarını dolduran Bulgarlar: "Türkiye çok ucuz, az para bozdurduk çok şey aldık" - Son Dakika
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