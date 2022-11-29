BTP lideri Hüseyin Baş'ın asgari ücret önerisini duyan sunucu bile şaşırıp kaldı: Nasıl yani?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Hem Türkiye gündemi hem de siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Baş'ın asgari ücret önerisi ise yayına damga vurdu.

"SİZE GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?"

Hüseyin Baş, Olgun Kızıltepe tarafından yöneltilen, "Her siyasi parti kendi asgari ücret tahminini yapıyor. Sizin bu konudaki tahmininiz nedir?" şeklindeki soruyu yanıtladığı sırada ortaya ilginç görüntüler çıktı.

VERDİĞİ CEVAP SUNUCUYU BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

BTP lideri Baş asgari ücret hakkında, "Bana asgari ücreti sorduklarında 1000 TL olacak diyorum. Kimse asgari ücretle çalışmaz bu sayede. Madem yükseltilince ülke ekonomisine zarar veriyor, o zaman düşürelim" ifadelerini kullandı. Baş'ın bu cevabı Kızıltepe'yi bile şaşkına çevirdi. Kızıltepe "Nasıl yani?" diyerek Baş'ın sözlerine açıklık getirmesini istedi.

DAHA SONRA ÖNERİSİNİN NEDENLERİNİ ANLATTI

Hüseyin Baş, "1000 TL" önerisinin şaşkınlıkla karşılanmasının ardından neden bu rakamı verdiğini anlatarak, şöyle devam etti: "Bizim aslından asgari ücret hakkında fikir beyan etmemiz yanlış. Şimdi ben asgari ücret 10 bin TL olsun, 15 bin TL olsun diyemiyorum. Açlık sınırının üzerinde olmak zorunda.

"BABAM HAKLI ÇIKTI AMA ONUN DERDİ BİR RAKAM BEYAN ETMEK DEĞİLDİ"

Babam zamanında asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini söylüyordu. Şimdi söylediğinde haklı çıktı ama babamın da orada vurguladığı asıl şey rakam değildi. Asgari ücretin tek bir el tarafından belirlenmesinin yanlış olduğunu anlatıyordu.

"MADEM YÜKSELTİLMESİ ZARAR VERİYOR, O ZAMAN DÜŞÜRELİM"

Benim önerim şu şekilde. Madem ki asgari ücretin yükseltilmesi devletimize zarar veriyor. O zaman biz de asgari ücreti düşürelim, 1000 TL yapalım mesela. Kimse asgari ücret almasın. Herkes asgari ücretin üzerinde çalışsın. Burada önemli nokta alım gücü. İnsanları 1 ay çalıştırıp aç bıraktıktan sonra hiçbir şeyin anlamı yok."